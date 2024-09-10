Отруєна вода у Десні: що виявили під Києвом та чи варто запасатися питвом

Головний санітарний лікар Києва розповів, що відомо на цей момент.

Масштабне забруднення води в річці Сейм з боку РФ спричинило неабияку тривогу серед киян. Сейм впадає в Десну, де фіксують мор риби, а та впадає у Дніпро поруч зі столицею. Паніки додало й повідомлення про те, що медичні заклади Києва нібито мають забезпечити запас питної та технічної води на 5 днів.

ТСН.ua поцікавився у головного санітарного лікаря Києва, чи існує реальна загроза для міста і чи потрібно киянам запасатися водою.

Які вже виявили перевищення і чи небезпечні вони?

За словами Сергія Чумака, головного державного санітарного лікаря Києва, від 29 серпня фахівці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб постійно здійснюють моніторинг якості води в межах столиці.

"Ми визначили чотири місця, де беруться такі проби води: це Деснянський водозабір, в районі пляжів Чорторий, Золотий та Молодіжний. Станом на сьогодні спостерігаємо незначне перевищення у Десні марганцю та заліза. Але перевищення не критичне, воно характерне для даної пори року. Восени в усіх точках водозабору фіксуються подібні перевищення", – розповідає ТСН.ua Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва, генеральний директор ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ".

До чого готуються в водоканалі?

Фахівець каже, що зараз стан води у Десні не несе ризиків для життя та здоров’я людей. А щодо водозабору, то Київводоканал постійно проводить свої дослідження води.

"Якщо у воді будуть виявлені, якісь перевищення небезпечних речовин, то фахівці Київводоканалу готові змінити технологію доочистки води – і вона буде подаватися якісною для мешканців міста", – запевняє головний санлікар Києва.

Лист з нібито попередженням

Паніка через лист чиновниці: що це було

Щодо листа директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург, в якому вона розпоряджається забезпечити медичні заклади запасами питної та технічної води, то головний санітарний лікар пояснює це так:

"Кожна установа, яка працює 24 години на добу, потребує для своєї роботи певного запасу води. Лікувальні заклади – не виключення, бо там цілодобово триває лікування хворих. В даному листі було зазначено, щоб керівники закладів звернули увагу на поновлення резерву води. Але там не було сказано, що у місто потрапляє погана вода і потрібно з цим щось терміново робити", – пояснює Сергій Чумак.

Посадовець додає, що кожен заклад охорони здоров’я, має резерв питної води та паливно-мастильних матеріалів.

"Під час війни може бути відключення води чи світла, а медичні заклади повинні працювати і рятувати людям життя", – запевняє головний санлікар Києва.

Забруднення річок Сейм і Десна: якої якості питна вода у Києві?

Чи потрібно киянам запасатися водою?

Він додає, що фахівці Центру контролю та профілактики хвороб постійно контролюють і централізоване водопостачання по Києву.

"По санітарно-хімічним та мікробіологічним показникам – наразі ніяких відхилень щодо якості води не спостерігається. Вода до кранів киян доходить якісною та відповідає усім нормам. Запасатися киянам водою на сьогоднішній день немає потреби. Ми наразі не бачимо ризиків, що може негайно щось трапитися. Ситуація контрольована", – підсумовує Сергій Чумак.

Раніше ТСН.ua розповідав, що росіяни отруїли Сейм і Десну: що відомо про масовий мор риби і яку речовину скинули у річки.

Забруднення річок Сейм та Десна: головний санітарний лікар Києва прокоментував ситуацію

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