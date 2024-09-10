Отруєння Десни та Сейму: хто винен, яку речовину скинули у річки та чи є загроза для киян

Наприкінці серпня поточного року стало відомо, що росіяни скинули небезпечні речовини у річку Сейм, що тече в Курській області та впадає в українську Десну. Отруєння викликало забруднення та масовий мор у цих річках.

Яка ситуація із забрудненнями водойм станом на 10 вересня, чим росіяни отруїли Сейм і чи є загроза якості питної води для киян - читайте на сайті ТСН.ua.

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Де протікають річки Десна та Сейм на мапі

Річка Сейм протікає в Росії (в межах Бєлгородської і Курської областей) та в Україні, в межах Сумської області (Сумський та Конотопський райони) та Чернігівської області (Корюківський і Ніжинський райони).

Річка Десна протікає в Україні (Сумська, Чернігівська, Київська області) та Росії (Смоленська та Брянська області). Її води впадають в р. Дніпро за декілька кілометрів вище м. Києва.

Десна та Сейм на мапі. ФОТО: vue

Де зараз фіксують забруднення Десни і чи є небезпека для людей

Станом на 9 вересня забруднення у річці Десна накопичилось в межах Чернігова в місці зруйнованого автомобільного мосту. За оперативною інформацією, забруднення просунулось нижче міста до Количівки (180 км), однак інтенсивний запах та випадки мору риби тут нечисленні. Спеціалісти Міндовкілля розглядають можливість встановлення додаткових аераторних установок для насичення киснем річки вниз за течією.

Причинами накопичення забруднення в межах зруйнованого автомобільного мосту були природні особливості рельєфу дна річки та характер течії (перемішування в шарах по глибині).

"Проведені нами заходи перешкоджають просуванню забруднення вниз по течії, але наразі цього ще недостатньо, щоб зупинити мор риби у місці концентрації забруднення", - зазначили там.

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Де спостерігають масовий мор та скільки тонн загиблої риби

Станом на 9 вересня, за інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, спостерігаються випадки мору риби у місті Чернігів, селах Макошино, Ушня, Боромики, Вознесенське та Салтикова Дівиця.

Загалом станом на сьогодні на території Чернігівської області зібрано орієнтовно 17,5 тонн загиблої риби. На річці Десна фахівці Держекоінспекції спільно з рибоохоронним патрулем та місцевими громадами здійснюють заходи з уловлювання та захоронення загиблої риби.

У м. Чернігів та с. Максим фіксується незначне зниження кисню, що перебуває у межах 6-7,76 мгО2/дм³. За останню добу Держпродспоживслужби спільно з ДЕІ та місцевими органами влади на території м.Чернігів зібрали та утилізували 25 кг загиблої риби. На Сумщині випадків замору риби не фіксується.

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Чи небезпечні Десна та Сейм

Як повідомили у Міндовкіллі, за результатами лабораторних досліджень, відібраних з р. Десна від гирла р.Сейм до м. Чернігів, встановлено підвищений вміст азоту, заліза, марганцю та дефіцит кисню. Зараз відхилення від норми спостерігають у Десні у межах населеного пункту Боромики поблизу Чернігова. Там вміст амонію перевищує норму у 2,78 раза, а вміст кисню, розчиненого у воді, в 15,38 раза нижче норми.

"За інформацією фахівців Держводагентства та Центрів контролю та профілактики, перевищення по марганцю є типовим для даної пори року. Природні чинники зумовлюють деякі специфічні особливості водних ресурсів Чернігівської області. Для багатьох річок характерний підвищений вміст у водах заліза та марганцю, який має природний характер", - наголосили у відомстві.

За результатами вимірювань пріоритетних забруднюваних речовин проб води річок Сейм та Десна, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено.

"Далі за течією Десни зміни фіксуються точково і не скрізь мають однорідний характер. Наразі вже спостерігається осідання осаду чорного кольору на дно річки", - підсумували у Міндовкіллі.

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Що спричинило забруднення Десни

Експерт мережі захисту національних інтересів "АНТС", еколог Олег Листопад в ефірі КИЇВ24, посилаючись на інформацію від Сумської обласної військової адміністрації, розповів, що забруднення Десни сталося через викид із цукрового заводу в Курській області.

Він зауважив, що це підтверджують космічні знімки, які показують, що очисні споруди заводу у Тьоткіно до інциденту були заповнені, а після аварії виявилися порожніми.

Чим росіяни отруїли Сейм

Екологи кажуть, що концентрація забруднення у воді вже зменшується. Вони пояснили, що Десна ширша за Сейм і швидше розбавляє забруднену воду. Спостереження за річками засвідчили, що скидання органічних сполук у річку на території Росії припинилося.

"Є розуміння, що це був, мабуть, якийсь цукровий завод, там фіксувалося певне накопичення якихось відпрацьованих, як їх назвати, сполук, які є результатом його роботи, і воно пішло в воду, скоріш за все. Тобто, навмисне це чи ні, я не можу сказати, є кримінальне провадження зареєстроване", – каже голова Держекоінспекції України Ігор Зубович.

По всіх селах, розташованих на Десні, діє заборона ловити рибу, купатися, напувати худобу і поливати цією водою городину. Міський пляж Чернігова загороджено стрічкою. На березі засмагають поодинокі відпочивальники.

Чи є загроза якості питної води

У НАН запевнили, що ситуація з забрудненням води в річках Сейм і Десна не становить загрози для якості питної води.

"За найпесимістичнішим прогнозом, який розрахував наш інститут, воно (забруднення – ред.) досягне Києва за 5-7 днів. Повторюся, це найбільш песимістичний прогноз. І досягне воно в дуже розбавленому вигляді, і попередні розрахунки показують, що водоканал повинен впоратися з цими викликами. Я думаю, все буде гаразд, сьогодні проводяться заходи з попередження вагомих загроз", – наголосив гідробіолог, академік НАН України, директор Інституту гідробіології НАН України доктора біологічних наукСергій Афанасьєв 9 вересня. Він не виключає, що росіяни могли спеціально отруїти Сейм, яка впадає в українську Десну. "Після того, як були відібрані перші проби води, а потім уже й детальний аналіз проведений, стало зрозуміло, що все це фактично стоки з цукрових заводів, які розташовані в Тьоткіно. І під час бойових дій, а може, це і була спланована акція наших сусідів, вся ця стічна вода потрапила в річку Сейм", - припустив експерт.

Коли забруднена вода досягне Київщини - прогноз Укргідрометцентру

За оновленим прогнозом Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня. Водночас у Міндовкіллі наголосили, що усі служби працюють над тим, аби ситуація стабілізувалася.

"Якщо якість води погіршиться, ПрАТ «АК «Київводоканал» готовий негайного відкоригувати технологічні процеси, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил. Але наголошуємо, що на сьогодні такі ризики відсутні", - йдеться у заяві.

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Чи є загроза забруднення питної води для киян

У Міндовкіллі запевняють, що станом на 10 вересня загрози забруднення централізованого водопостачання для киян немає.

"Лабораторії Держводагентства, ДЕІ та Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ регулярно проводять посилений моніторинг вод Сейму та Десни, у тому числі і в районі питних водозаборів столиці. Наразі у відібраних пробах питної води в контрольних точках централізованого водопостачання міста Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками – не виявлені", - наголосили у відомстві.

Заступник голови Держводагентства Ігоя Гопчак розповів для РБК-Україна, що ризиків забруднення води у столичних бюветах немає. Як він пояснив, бо це артезіанські свердловини, які - на великій глибині, і ця вода проходить через пару шарів водотривких порід.

"Туди будь-якому забрудненню потрапити взагалі вкрай важко, не говорячи вже з річки. Долини річки живляться водою з водозбору, тобто вся вода, яка в ґрунті рухається із водозбірної площі, вона прямує до річки, а не річка живить водозбір", - зазначив Гопчак.

Варто додати, що водозабір і підготовку питної води для централізованої системи постачання Києва здійснюють:

60% – з Десни

30% – з Дніпра

10% – з артезіанських свердловин.

Вода із цих джерел проходить тривале очищення на Дніпровській та Деснянській станціях. "Київводоканал" щодня відбирає та аналізує близько 1000 проб та ретельно контролює якість та склад води на кожному етапі.

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