Отруїлася каштанами: матері, яка долікувала доньку до коми, загрожує до п’яти років ув’язнення

Отруїлася каштанами: матері, яка долікувала доньку до коми, загрожує до п’яти років ув’язнення

Медики тиждень боролися за життя дитини. Однак вона, так і не отямившись, померла у реанімації.

У Луцьку померла 8-річна дівчинка, яка, за словами матері, занедужала після того, як наїлася каштанів, придбаних у магазині. До лікарні її доправили у вкрай тяжкому стані. Бо, як з’ясувалося, кілька днів мама лікувала доньку самотужки.

Про те, чи справді горіхи можуть спричинити такі наслідки - 4 листопада йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Восьмирічну Улянку у лікарню доправили, коли їй було геть зле. Просто у приймальному відділенні дівчинка знепритомніла.

"Вона до нас потрапила у вкрай важкому стані - із зупинкою дихання, з переведенням відразу на штучну вентиляцію легень і з комою", - розповідає в.о. завідувача відділення анестезіології Надія Катман.

Медики тиждень боролися за життя дитини. Однак вона, так і не отямившись, померла у реанімації.

За словами лікарки, проблема в тому, що дівчинка тривалий час знаходилася на лікуванні вдома з мамою , самостійно, без узгодження і погодження з лікарями.

Мама чотири дні лікувала доньку сама. Як вона розповіла поліції, давала доньці багато пити, бо та уже нічого їсти не могла. І повідомила, чим саме дитина могла отруїтися.

"Розповіла, що купувала напередодні в одному із супермаркетів їстівні каштани, готувала їх 30 хвилин, спочатку спробувала сама, потім дала дитині, дитині вони сподобалися", - зазначають у поліції.

Скільки каштанів з’їла дитина та чи могли вони призвести до таких наслідків, буде відомо після експертизи. У супермаркеті, де, ймовірно, жінка їх купувала, кажуть, мають усі документи і дозволи на продаж.

"Є постійні гості, які приходять по цю позицію – звернень ніяких не отримували", - запевняє заступниця керівника магазину Анастасія Герасимчук.

Мама виховувала дівчинку сама. Коментувати ситуацію вона відмовляється.

Сусіди про жінку кажуть, що вона відлюдькувата і майже ні з ким не спілкувалася. А от про дівчинку піклувалася.

8-річна дівчинка з Луцька померла від отруєння каштанами | Новини України

Водночас вони розповідають, що жінка часто поводилася дивно і вони вже навіть хотіли звертатися у відповідні служби.

Нині жінці, за те що вона пізно звернулася до медиків, загрожує до п’яти років ув’язнення.

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