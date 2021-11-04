Отруїлася каштанами: матері, яка долікувала доньку до коми, загрожує до п’яти років ув’язнення

Медики тиждень боролися за життя дитини. Однак вона, так і не отямившись, померла у реанімації.
У Луцьку померла 8-річна дівчинка, яка, за словами матері, занедужала після того, як наїлася каштанів, придбаних у магазині. До лікарні її доправили у вкрай тяжкому стані. Бо, як з’ясувалося, кілька днів мама лікувала доньку самотужки.
Про те, чи справді горіхи можуть спричинити такі наслідки - 4 листопада йдеться в сюжеті ТСН.16:45.
Восьмирічну Улянку у лікарню доправили, коли їй було геть зле. Просто у приймальному відділенні дівчинка знепритомніла.
"Вона до нас потрапила у вкрай важкому стані - із зупинкою дихання, з переведенням відразу на штучну вентиляцію легень і з комою", - розповідає в.о. завідувача відділення анестезіології Надія Катман.
Медики тиждень боролися за життя дитини. Однак вона, так і не отямившись, померла у реанімації.
За словами лікарки, проблема в тому, що дівчинка тривалий час знаходилася на лікуванні вдома з мамою , самостійно, без узгодження і погодження з лікарями.
Мама чотири дні лікувала доньку сама. Як вона розповіла поліції, давала доньці багато пити, бо та уже нічого їсти не могла. І повідомила, чим саме дитина могла отруїтися.
"Розповіла, що купувала напередодні в одному із супермаркетів їстівні каштани, готувала їх 30 хвилин, спочатку спробувала сама, потім дала дитині, дитині вони сподобалися", - зазначають у поліції.
Скільки каштанів з’їла дитина та чи могли вони призвести до таких наслідків, буде відомо після експертизи. У супермаркеті, де, ймовірно, жінка їх купувала, кажуть, мають усі документи і дозволи на продаж.
"Є постійні гості, які приходять по цю позицію – звернень ніяких не отримували", - запевняє заступниця керівника магазину Анастасія Герасимчук.
Мама виховувала дівчинку сама. Коментувати ситуацію вона відмовляється.
Сусіди про жінку кажуть, що вона відлюдькувата і майже ні з ким не спілкувалася. А от про дівчинку піклувалася.
Водночас вони розповідають, що жінка часто поводилася дивно і вони вже навіть хотіли звертатися у відповідні служби.
Нині жінці, за те що вона пізно звернулася до медиків, загрожує до п’яти років ув’язнення.
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