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Отруйні тістечка з супермаркету: у Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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Отруйні тістечка з супермаркету: у Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції

На даний момент офіційно зареєстровано троє постраждалих від отруйних тістечок, але їх буде значно більше / Фото: pixabay.com

Кондитерський цех на Оболоні вже закрили та проводять епідеміологічне розслідування.

У Києві зафіксовано три випадки спалаху гострої кишкової інфекції. Люди отруїлися після вживання кондитерських виробів, які придбали в одному з великих супермаркетів на Оболоні.

Як повідомили сайту ТСН.ua у головному управлінні Держпродспоживслужби Києва, зараз триває епідеміологічне розслідування.

"Розслідування проводять фахівці Держпродспоживслужби Києва та підрозділів Міністерства охорони здоров’я. Люди вживали кондитерські вироби, які виробляв та реалізовував споживачам кондитерський цех у супермаркеті. На даний момент кондитерський цех вже припинив свою діяльність, таке рішення прийняли у самому супермаркеті. Остаточні висновки щодо джерела інфекції та шляхів її розповсюдження будуть зроблені за 5-6 днів після отримання лабораторних досліджень", - розповів сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Рубан додає, що на даний момент офіційно зареєстровано троє постраждалих – у них гостра кишкова інфекція.

"Але як показує практика, постраждалих буде значно більше – троє людей, це лише 10% від можливої кількості хворих від інфекції", - зазначає він.

Нагадаємо, в Одесі 4-річні двійнята померли після того, як поїли овочів з ринку.

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