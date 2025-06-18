Отримав від батька щемливе привітання: що розповіли друзі вбитого ракетою студента з Києва

Під час ракетного удару по Києву серед багатьох загиблих знайшли тіло 31-річного студента Дмитра Ісаєнка, батьки якого до останнього сподівалися на диво / © ТСН

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Стали відомі нові подробиці про 31-річного Дмитра Ісаєнка, якого вбила російська ракета в ніч проти 17 червня у Солом’янському районі Києва разом з іншими людьми. Фото та відео того, як батьки Дмитра чергували біля зруйнованого під’їзду, сподіваючись на порятунок сина, облетіло весь світ.

В Українському держуніверситеті імені М.П.Драгоманова, де на 1 курсі магістратури навчався Дмитро, нам повідомили, що батьки студента зараз в такому стані, який потребує приватності.

Певний час тому батько Дмитра привітав сина з днем народження та написав: «З днем народження, сину мій. Тяжкі роки минули, а далі ще буде…»

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ТСН.ua розшукав декількох приятелів Дмитра Ісаєнка.

«Йому дуже подобались стендапи, він, наскільки відомо, сам виступав, був хлопцем з гумором. Він опановував професію, пов’язану з фізичною культурою», — каже приятель Дмитра Евгеній Ільченко.

Ще один з друзів Ісаєнка, Олександр, в соцмережі написав пронизливий пост про те, як Дмитро мріяв прожити довге життя.

«Минулої ночі росія вбила мого друга, який був мені як брат від іншої матері. Дмитру було 31. Він мріяв про цікаве майбутнє, будував плани, любив це життя і хотів прожити ще багато років. Таких як він дуже складно знайти…», — написав Олександр.

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Один з друзів Дмитра написав в соцмережі про те, як той мріяв жити. Скріншот з соцмережі

За його словами, Дмитро завжди проживав складні ситуації жартуючи та з усмішкою на обличчі.

«Дуже важко описати, що ми зараз відчуваємо, але батькам Діми ще складніше. Спочивай з миром, брате», — написав Олександр.

Ще один з друзів Дмитра, Олексій, у себе на сторінці подякував Дмитрові.

«Дякую тобі за мільйон світлих спогадів, мій любий друже. Ти був найближчий», — написав Олексій.

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Ще один з друзів Дмитра подякував за світлі спогади. Скріншот з соцмережі

На своїй сторінці в соцмережі Дмитро Ісаєнко публікував переважно фото свого активного відпочинку та гірських пейзажів, а з одного з дописів вбачається, що декілька років тому він почав жити окремо від батьків.

Раніше повідомлялось про те, що у Києві на Солом’янці атаковано дві багатоповерхівки.

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