Оце так обігріли: чому малюки мерзнуть при +15 у київському дитсадку попри купу генераторів та інвертор

Чому мерзне садок № 691 із двома генераторами та інвертором

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У Києві складається дивна ситуація з підготовкою дитячих садочків до зими. Батьки вихованців скаржаться на дії чиновників, які мали б забезпечити функціонування дошкільних навчальних закладів, але в реальності все виходить навпаки — від такої діяльності перебування в садочку стає неможливим.

Батьки діток, які відвідують дитячий садочок № 691, розповідають: заклад у Дніпровському районі отримав аж два генератори та інвертор, але потужності цієї техніки не вистачає, щоб увімкнути батареї опалення і обігріти групи.

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Уявіть: невеличкий дитячий садочок і купа техніки у ньому, а результату від її наявності — нуль. Тож цілком зрозумілою є реакція батьків.

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«У садочку холоднеча, коли вимикають світло, діти мерзнуть, температура у групах станом на кінець жовтня лише 15 градусів. Якщо за такої температури діти будуть відвідувати заклад, вони почнуть хворіти. І нікого не хвилює, що завезена техніка не може забезпечити постачання тепла у садочок», — розповідає ТСН.ua Марія, мама одного із вихованців.

Батьки вимагають відповіді від чиновників: хто саме забезпечив дитячий садочок таким обладнанням і чому через це мають страждати діти.

«Гадаю, що не складно одразу визначити потреби садочку і надати закладу генератор/інвертор відповідної потужності, якої б вистачало на шість годин відсутності електрики, зокрема на обігрів приміщення. Чому цього ніхто не зробив — для нас загадка, у садочок просто завезли купу непотрібної техніки, мабуть для чергової галочки, що місто готове до зими в умовах війни», — додає ще одна мама вихованця садочку.

Закупівля генераторів для садочків Києва: хто відповідає за обладнання за версією КМДА

Чому так відбувається і за яким принципом та процедурою дитячі садочки Києва отримують генератори та інвертори, ТСН.ua поцікавився у КМДА.

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Також ми поставили чиновникам низку питань: хто має контролювати відповідність наданої техніки потребам закладу дошкільної освіти; чи проводилась така перевірка всіх дошкільних навчальних закладів Києва та які її результати?

У відповідь на наш запит Департамент освіти та науки КМДА надіслав відповідь, яка зводиться до того, що вся відповідальність за постачання такої техніки (альтернативних джерел живлення) у садочки лежить на районних державних адміністраціях.

У Департаменті освіти та науки посилаються на розпорядження КМДА від 10 грудня 2010 року № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» та від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень».

Відповідно до цих документів, управління майном, організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти здійснюється районними в місті Києві державними адміністраціями — РДА.

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«РДА, як головні розпорядники бюджетних коштів, визначають потреби закладів освіти, з урахуванням їх пріоритетності, зокрема, здійснюють закупівлю обладнання та генераторів, укладають договори на їх обслуговування», — повідомив ТСН.ua Олексій Сукенніков, заступник директора департаменту.

Що кажуть в РДА: хто та за яким принципом встановлює у садочках генератори

В Управлінні освіти Дніпровської РДА розповіли щодо принципів забезпечення закладів дошкільної освіти району генераторами та інверторними системами.

За словами Наталії Іваніни, начальниці управління освіти Дніпровської РДА, забезпечення закладів освіти резервними джерелами електроживлення здійснюється поетапно, з урахуванням фактичної відвідуваності дітьми, потреби в підтриманні роботи укриттів, освітлення та критично важливого обладнання, технічних умов підключення, а також наявних фінансових і матеріальних ресурсів.

«Обладнання закуповується за бюджетні кошти в межах затверджених кошторисних призначень, передається в межах міських заходів із забезпечення енергетичної стійкості, надходить як благодійна допомога та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством», — зазначає у відповіді ТСН.ua Наталія Іваніна.

Заклад дошкільної освіти № 691, за її словами, був серед перших визначений пріоритетним для встановлення інверторної системи як один із закладів із найбільшою фактичною відвідуваністю дітьми.

«Комунальним підприємством „Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях Києва“ встановлено інвертор потужністю 15 кВт та 12 акумуляторних батарей ємністю по 5 кВт/год кожна — загальною ємністю 60 кВт/год», — зазначає очільниця управління.

Хто визначає потребу садочка в генераторах?

До цього вона додає, що визначення потреб закладів у резервному електроживленні здійснюється управлінням освіти спільно з керівниками закладів із залученням профільних технічних фахівців.

«При цьому враховуються характеристики внутрішніх электромереж, перелік першочергових споживачів, їхнє сумарне навантаження та необхідна тривалість автономної роботи. Технічні рішення щодо підключення, допустимого навантаження та безпечної експлуатації обладнання визначаються із залученням організацій і фахівців, які виконують відповідні роботи та обслуговують електроустановки», — пояснює посадовиця.

Керівник закладу організовує використання обладнання відповідно до його призначення, технічних характеристик і визначеної схеми підключення.

«Наявне обладнання використовується за пріоритетністю потреб: насамперед для освітлення укриттів і необхідних приміщень, роботи засобів зв’язку та систем безпеки. Надалі, у межах доступної потужності, — для інших споживачів, зокрема обладнання для приготування їжі та додаткового обігріву. Таким чином, відповідність обладнання оцінюється з огляду на конкретні завдання резервного живлення. Забезпечення першочергових потреб і повне заміщення централізованого електропостачання будівлі потребують різних технічних рішень», — пояснює Наталія Іваніна.

Хто перевіряє потужність генераторів і чому у садочку №691 їх не вистачає

Начальниця управління запевняє, що у межах підготовки закладів освіти району до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років проведено комплекс організаційних і технічних заходів із залученням обслуговуючих організацій та технічного персоналу.

«Зокрема, здійснено комісійні обстеження систем опалення, гідравлічні випробування, необхідні ремонтні роботи, перевірку електропостачання та вентиляції укриттів, організовано забезпечення генераторів паливно-мастильними матеріалами. За результатами підготовки оформлено акти готовності будівель закладів освіти до опалювального сезону за формою Є-8. За підсумками опрацювання потреб закладів визначено необхідність подальшого посилення резервного електроживлення, зокрема в закладі дошкільної освіти № 691», — каже Наталія Іваніна.

У садочку поставили генератор для першочергових потреб, будуть ще, але невідомо коли

В управлінні освіти району погоджуються, що потужності обладнання закладу дошкільної освіти № 691 бракує.

«Окрім зазначеної інверторної системи, у 2026 році заклад дошкільної освіти № 691 отримав генератор потужністю 10 кВт, переданий через Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Генератор підключено. Обладнання передавалося з наявного на той момент ресурсу для забезпечення першочергових потреб закладу під час відключень електроенергії. Його отримання дало змогу посилити резервне живлення, не відкладаючи забезпечення закладу до моменту надходження обладнання більшої потужності», — пояснює Іваніна.

За її словами: інверторна система використовується для підтримання освітлення будівлі та укриття садочку, а генератор дає додаткові можливості електроживлення, зокрема для використання окремих обігрівачів у межах допустимого навантаження.

«Водночас наявне обладнання не розраховане на одночасне забезпечення всіх електроспоживачів та повний електрообігрів будівлі. Ємність акумуляторів 60 кВт/год характеризує запас енергії, а потужність інвертора 15 кВт — граничне навантаження в межах його технічних характеристик. Фактична тривалість автономної роботи залежить від рівня заряду батарей, сумарного споживання підключених приладів і технічних втрат. Потреба в додатковому обладнанні для закладу врахована управлінням освіти. Отримання генератора та встановлення інверторної системи є послідовними етапами підвищення його енергетичної стійкості», — запевняє начальниця управління.

Потужні генератори для дитсадків району: поки у планах

За її словами, управлінням освіти надано пропозиції щодо додаткового оснащення закладів освіти району генераторами більшої потужності, зокрема закладу дошкільної освіти № 691, з урахуванням потреби в підтриманні належного температурного режиму.

«Питання дооснащення опрацьовується в межах наявних можливостей із залученням бюджетного фінансування, передачі обладнання та благодійної допомоги. Технічне рішення має враховувати необхідне навантаження, можливості внутрішніх електромереж і умови безпечного підключення. На цьому етапі підтверджених строків отримання додаткового обладнання немає. Вони можуть бути визначені після підтвердження джерела його надходження та узгодження технічних параметрів», — зауважують в управлінні освіти.

ТСН.ua запевнили, що усі підпорядковані управлінню освіти заклади дошкільної освіти району мають генератори як резервні джерела електроживлення. Але їхня потужність різниться, відповідно різним є й обсяг потреб, які вони можуть забезпечити під час відключень.

«За зведеними матеріалами підготовки до осінньо-зимового періоду, 30 закладів дошкільної освіти забезпечено генераторами потужністю понад 20 кВт. У чотирьох закладах дошкільної освіти наявні генератори потужністю понад 100 кВт. Паралельно здійснюється оснащення закладів інверторними системами з акумуляторними батареями», — каже посадовиця.

За її словами, управлінням освіти закуплено 70 комплектів такого обладнання для закладів дошкільної освіти; роботи з їх підключення тривають. Додаткове оснащення здійснюється за міськими програмами та за підтримки благодійних організацій.

«Водночас потреба в генераторах більшої потужності залишається у закладах дошкільної освіти району, серед яких — заклад № 691. Отже, наявність базового резервного живлення не означає завершення роботи із забезпечення енергетичної стійкості: нарощування потужностей та розширення можливостей автономної роботи тривають», — підсумовує Наталія Іваніна.

А поки роботи тривають, на Київ насуваються перші заморозки. Власне, цього і бояться батьки: що дітям доведеться сидіти у холодних приміщеннях, поки чиновники закінчать «нарощування потужностей».

Дата публікації 10:56, 26.09.26 Кількість переглядів 29 В Києві уламки російського дрона знищили частину дитсадка на Оболоні: кадри з місця

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