Оцифрування трудових книжок: у Пенсійному фонді зробили заяву

Трудова книжка / © segodnya.ua

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В Україні добігає кінця важливий етап масштабної цифрової реформи у сфері соціального забезпечення. Уже 10 червня офіційно спливають відведені державою 5 років на повноцінний перехід від паперових трудових книжок до електронного документообігу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

ПФУ продовжує приймати скани у звичайному режимі

Пенсійний фонд України і надалі в абсолютно звичайному повсякденному режимі продовжуватиме приймати якісні скан-копії абсолютно всіх необхідних документів від громадян та підприємств. Станом на сьогодні українські фахівці вже успішно опрацювали понад 10 мільйонів паперових трудових книжок, перевівши їх у цифровий формат. До повного завершення масштабного процесу в масштабах усієї країни залишилося внести дані ще близько півтора мільйона документів.

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Глобальна та стратегічна мета цієї загальнодержавної оцифровки полягає в тому, щоб зробити процес взаємодії громадян із соціальними службами максимально комфортним — тобто зробити так, щоб у майбутньому законна пенсія за віком призначалася українцям повністю в автоматичному режимі, без потреби особисто відвідувати установи чи збирати стоси паперових довідок.

Кому паперова книжка більше не потрібна, а кому — критично важлива

Варто зазначити, що для молодих фахівців, чий офіційний трудовий стаж розпочався після 2021 року, звичайна паперова трудова книжка взагалі не потрібна. Держава повністю відмовилася від її обов'язкового виготовлення для нових працівників, оскільки сучасний державний електронний реєстр є єдиним, легітимним та первинним оригіналом усіх даних про працевлаштування.

Проте ситуація виглядає зовсім інакше для громадян старшого віку. Для надійного та безпроблемного підтвердження всього наявного трудового стажу за попередні роки — і особливо за тривалі періоди роботи до 2004 року — електронну базу даних ПФУ в обов'язковому порядку необхідно поповнити архівними паперовими відомостями. Також скани оригінальних паперових документів вкрай необхідні для детального уточнення раніше займаних людиною посад та специфічних умов праці.

Олександр Малецький, заступник голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації: «Для того, щоб людині пенсія призначалася автоматично за даними реєстру, нам потрібно мати інформацію про її трудові відносини, яка потім перетікає в інформацію про страховий стаж. Відповідно, тому настане той момент, коли ми практично по всіх людях зможемо використовувати інформацію реєстру для автоматичного призначення».

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НЕСТРИМНІ ЕМОЦІЇ на обміні СЬОГОДНІ! Перші хвилини на рідній землі! | ТСН 15:00 5 червня

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