Ознаки Третьої світової війни є вже зараз — Селезньов

Якщо подивитися на географію спалахів військових конфліктів, які зараз відбуваються в різних куточках світу, можна відверто говорити про те, що ознаки Третьої світової війни є вже зараз, і ми є тому свідками.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов, який до окупації Криму очолював Кримський медіацентр Міноборони України.

“З урахуванням того, що зараз починають роздмухуватись оборонні процеси в різних куточках світу: бачимо загострення між Єменом і Саудівською Аравією, досить напружена ситуація між Китаєм і Тайванем, є певні ознаки загострення ситуації між Північною та Південною Кореєю. Тобто світ починає вирувати і відбуваються досить деструктивні процеси. але чому вони відбуваються? Є такий вислів: зло, яке не покарано, воно кратно множиться”, — розповів Владислав Селезньов.

За його словами, коли адміністрація Барака Обами, віце президентом якого був нинішній президент США Джо Байден, вчасно та належним чином не відреагував на виклик, який створила адміністрація президента Росії Володимира Путіна — це відкрило “скриньку пандори”.

“І вирій воєнних дій в різних куточках світу, я думаю, в перспективі буде набирати обертів. Кажуть, що Третя світова війна буде певною мірою гібридною. Якщо ми подивимося на географію тих спалахів військових конфліктів, які відбуваються в різних куточках світу, думаю, можна відверто говорити про те, що ознаки Третьої світової війни є вже зараз, і ми є тому свідками. Ми живемо в умовах тієї самої Третьої світової”, — розповів Владислав Селезньов.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ВЛАДИСЛАВ СЕЛЕЗНЬОВ: Війна в Україні надовго! Чому не збулися прогнози Буданова і Ходжеса?!

Нагадаємо, Євген Карась відповів, чи буде Третя світова війна.

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