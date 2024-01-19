“П***раси ви **ані!": суд над Мазепою завершився матюками із зали

Бізнесмен запевнив, що подаватиме апеляцію на сьогоднішнє рішення суду, за яким його взяли під варту з можливістю вийти зі слідчого ізолятора, сплативши 349 млн грн.

Бізнесмен Ігор Мазепа, якого звинувачують в організації злочинної групи, що протиправно заволоділа землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС, вважає, що його намагаються притягнути до відповідальності за “підприємницьку роботу, яку він робить кожен день”.

Про це повідомила із зали Печерського райсуду журналістка ТСН Вікторія Ковцун.

За його словами, прокуратура, і ДБР зробили перший крок до дуже небезпечного прецеденту, коли “чесного бізнесмена, який не боїться, не ховається, ставить своє ім’я за тими компаніями, які він розвиває, не ховається за своїми секретарками, за своїми водіями, можна притягнути до відповідальності за ту підприємницьку роботу і ініціативу, яку він робить кожен день”.

Ігор Мазепа стверджує, що як керівник компанії Concorde Capital завжди працював на те, щоб зібрати кращих людей навколо себе, “вільних в своїх думках, креативних, з лідерством”.

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“Слідчі ДБР і представники прокурора на таких людей кажуть, що вони не просто не найкращі на цьому ринку, а що вони злочинці. За те, що вони роблять дуже-дуже гарно і дуже конкурентно, в світових масштабах роботу. І це дуже сильно підриває довіру взагалі внутрішніх інвесторів, а коли немає довіри внутрішнього інвестора, бізнесмена, підприємця до того, що трапляється в країні, то ми ніколи не зможемо побудувати вільну і квітучу Україну", - говорив він у залі Печерського райсуду після того, як йому було обрано запобіжний захід.

Бізнесмен запевнив, що подаватиме апеляцію на сьогоднішнє рішення суду, за яким його взяли під варту з можливістю вийти зі слідчого ізолятора, сплативши 349 млн грн. На його думку, апеляцію подаватиме і прокуратура. Раніше повідомлялося, що сторона обвинувачення вимагала для затриманого тримання під вартою з можливістю вийти на свободу, сплативши заставу в розмірі 700 млн грн.

На початку промови Ігоря Мазепи невідомий чоловік у залі судових засідань емоціно висловив своє ставлення до суду. Після чого попросив його не знімати, бо переймався за долю свого бізнесу.

"П***раси ви *бані!! Прокуратура, цей Костін... Ви тупі бики по життю... *бав я вас усіх у рот, *бані прокурори і цей суддя тупорилий... Він штурмовик, його треба зараз до Харкова, щоб він пішов під Куп'янськом працювати”, - випалив він лайливу тираду перед тим, як покинути приміщення суду.

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