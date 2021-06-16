П'яний пішохід штовхнув велосипедиста під вантажівку: все, що відомо про смертельну ДТП

Пішохід, через якого велосипедист опинився під колесами вантажівки, хотів втекти з місця трагедії.

Загинув під колесами вантажівки, коли намагався оминути п'яного пішохода — смертельна аварія трапилася у столиці. Велосипедист не розминувся із чоловіком, що рухався тротуаром і вилетів на дорогу.

Про це йдеться 16 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Лікар Тарас Рокита згадує, як востаннє бачився зі своїм другом і колегою — 27-річним Віктором.

"Вчора в нього був робочий день, він зі мною був на операції, а після операції поїхав додому", — зазначає пан Тарас.

На кадрах моменту аварії, які зафіксував відеореєстратор іншого авто, видно, що велосипедист зненацька виїжджає на жваву трасу, вдаряється у вантажівку і вилітає на узбіччя.

Ольга — теж велосипедистка. Їхала позаду і першою кинулася на поміч. Згадує, вони рухалися тротуаром назустріч транспорту. Хлопець з нею привітався, оминув і поїхав далі. А вже потім — не розминувся із пішоходом.

"Хлопець зачепився рюкзаком об автовоз і його дуже сильно швирнуло на бордюр. Він вдарився головою, був без шолому нажаль і отримав смертельну відкриту черепно-мозкову травму. Загинув миттєво", — зазначають очевидці.

Людина без ознак життя, розкидані речі і велосипед посеред дороги. Пішохід, який імовірно спричинив аварію, на це схоже не звертає увагу. І після удару йде геть.

До приїзду поліції його ловлять і тримають інші водії. Те, що чоловік п’яний, вже згодом підтверджують і правоохоронці.

Чоловіка затримали. Слідчі вивчають усі деталі, відео та результати експертизи, відкривають кримінальне провадження. За аварію пішоходу загрожує до 5 років за ґратами.

Тарас Григорович же згадує — колега Віктор завжди тепло відгукувався про дружину, мріяв про дітей і власне житло. Він пишався, що працює лікарем і щодня рятував десятки людей. І саме, щоб швидше добиратися на улюблену роботу, купив велосипед.

"Хоча ми його попереджали, що у нашій країні це не зовсім безпечно", — зазначає лікар.

Прощатися із велосипедистом попередньо будуть у пятницю.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала пішохода, 1973 року народження, через якого загинув лікар.

Також було оприлюднено відео моменту смертельної ДТП з велосипедистом і вантажівкою у Києві.

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