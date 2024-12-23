П'яний працівник ТЦК влетів в авто з дітьми: відео злили у Мережу

Пʼяний працівник ТЦК врізався в авто з дітьми! Подія трапилася у Ковелі на Волині.

У ТЦК вже відреагували, а відео розлетілося Мережею за лічені хвилини. Усі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Пʼяний врізався в авто з дітьми

У місті Ковелі Волинської області сталась аварія за участю військовослужбовця ТЦК, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Відео з місця події опублікували в місцевих Telegram-каналах.

У Ковелі пʼяний працівник ТЦК врізався в авто з дітьми

У коментарі до опублікованих кадрів йдеться, що в автомобілі, в який врізався військовий, перебували діти.

Реакція ТЦК

У неділю, 22 грудня, Ковельський РТЦК та СП підтвердив факт дорожньо-транспортної пригоди за участі свого працівника, який був нетверезим. У повідомленні зауважили, що внаслідок аварії, на щастя, ніхто не постраждав. У Волинському обласному ТЦК та СП обіцяють справедливе покарання для винуватця аварії.

"Ковельський РТЦК та СП підтверджує факт дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовця установи, що сталася внаслідок керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, ніхто з учасників інциденту не постраждав. Працівниками поліції факт ДТП був зафіксований, а винуватця буде притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства: передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за керування у нетверезому стані. Також військовослужбовець понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни", – йдеться у повідомленні.

"Викурювали" газом і підпалювали!

Нагадаємо, нещодавно українців шокувало ще одне відео, яке розлетілося Мережею за лічені хвилини. На кадрах видно, як автомобіль, де нібито перебував військовозобов’язаний, задули газом, а потім підпалили салон, щоб змусити пасажира вийти. Один із чоловіків у військовій формі при цьому голосно розреготався після скоєного. Поліцейський, що стояв поруч, спокійно спостерігав і не втручався у їхні дії.

На Київщині чоловіки у військовій формі задули газом салон авто і підпалили його

У Мережі писали, що особи у військовій формі – представники ТЦК, які у Вишгороді проводили оповіщення населення з метою оновлення контактних даних. Імовірно, водій відмовлявся виходити з автівки, тому військові та поліцейські використали "креативний" метод — пшикати балончиком між щілинами вікон і навіть підпалювати.

Реакція правоохоронців

Поліція Київської області відразу відреагувала на цей інцидент і розпочала службове розслідування.

Також Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації.

Водій не змовчав

У свою чергу чоловік, якого ТЦК і поліція "викурювали" із авто у Вишгороді, вперше розкрив деталі інциденту. Про те, що сталося він розповідає вкрай виважено, хоча на відео можна побачити, як після дій людей у військовій формі дах автівки на декілька секунд охопив вогонь.

У коментарі для ТСН.ua водій сказав, що категорично проти того, щоб в пресі називалось його прізвище та повідомив, що не бажає розповідати детально про обставини інциденту з "викурюванням".

На запитання про те, чи буде він подавати скарги, Антон відповів так: "Я зі своїми проблемами розберусь сам".

"Лагідна" мобілізація продовжується

Тим часом на Волині стався черговий скандал із ТЦК. Чоловіка нібито побили люди у військовій формі та забрали його з лікарні до військової частини. Відео частини інциденту опублікував чоловік, який представився братом постраждалого. За його словами, сталося це в місті Ковель. Спершу нібито працівники ТЦК "дали під дих" його брату під час перевірки документів. На місце викликали "швидку" та поліцію. Зі слів брата, постраждалого відправили на обстеження хірурга. Звідти його нібито забрали люди у формі і, нічого не пояснивши дружині, кудись повезли.

Варто підкреслити, що на цей скандал вже відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, працівники Ковельського міського ТЦК не надали можливості його представнику поспілкуватися з постраждалим і повідомили, що "вивезли його до військової частини".

"До мене надійшло звернення від заявниці, яка поскаржилася на дії працівників Ковельського міського ТЦК та СП. 1. Жінка повідомила, що її чоловіку завдали тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. 2. Прямо з медзакладу його примусово доправили до Луцького МТЦК та СП. Мій представник у Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК та СП для з’ясування обставин. Однак працівники центру комплектування не виконували вимоги Представника і не надали можливості поспілкуватися з утримуваним", – зазначив Лубінець.

Представник Лубінця вже повідомив прокуратуру та подав заяву до ДБР стосовно цього інциденту. Омбудсмен зазначив, що дії працівників Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП суперечать вимогам Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" та можуть бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України.

Боротьба з "бусифікацією"

Нагадаємо, нещодавно Лубінець заявив, що працівники ТЦК дедалі менше використовують насильницький підхід під час мобілізації громадян. Лубінець пояснив, що його Офіс уважно реагує на всі скарги громадян щодо незаконних дій співробітників ТЦК. Він наголосив, що в окремих випадках його рішення призводили до відкриття як кримінальних, так і дисциплінарних проваджень. У деяких випадках це навіть завершувалося дисциплінарними стягненнями щодо винних працівників.

Протягом цього року Офіс омбудсмена отримав понад 4 тисячі звернень про можливі порушення під час мобілізації.

"Усе менше і менше ми бачимо випадки саме фізичної "бусифікації". Ми це так називаємо. Десь уже зрозуміли, що такий підхід не працює. Але окремі факти порушення прав громадян України під час мобілізації залишаються", – зазначив Лубінець.

Нагадаємо, поліція Київської області розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді, коли люди у військовій та поліцейській формі застосували газ проти водія автомобіля.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ ЖЕСТЬ!!! П'ЯНИЙ ПРАЦІВНИК ТЦК ВЛЕТІВ В АВТО З ДІТЬМИ! Відео з місця ДТП злили в Мережу!

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