П’яний військовий на смерть збив дитину на переході — подробиці

Валерій Розбицький — 17 річний школяр із Житомира, який мав багато планів на життя.

У Житомирі на пішохідному переході автівка збила 17-річного школяра. Хлопець отримав травми, несумісні із життям, і на ранок помер у лікарні. Згодом виявилось, що водій, який збив хлопця є військовослужбовцем. Він був у нетверезому стані та не мав посвідчення водія. Дитину вбито, а ось за підозрюваного “просили”, тому тепер батьки борются за справедливість.

Чого бояться рідні й чому почали звертатися до журналістів, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Що відомо про загиблого хлопця із Житомира

Валерій Розбицький — 17 річний школяр із Житомира, який мав багато планів на життя, гарно вчився, підтримував військових та був єдиною дитиною в родині, але 3 грудня життя цієї дитини забрав водій напідпитку, який просто зніс хлопчика на пішохідному переході. Цього дня, Валерій саме повертався додому від репетитора, до будинку залишалося йти кілька хвилин, на пішохідному переході не працював світлофор, усі машини зупинилися, аби пропустити дитину, крім одного пікапа.

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Хто такий Василь Онопрійчук, який збив школяра

Водієм цього пікапа виявився 30-річний військовослужбовець 72-ї бригади Василь Онопрійчук, чоловік саме приїхав у відпустку додому, натомість нетверезим сів за кермо і на швидкості зніс дитину. Очевидці масово обговорювали у соцмережах, що Валерія відкинуло приблизно на 20 метрів від авто, уся дорога була в крові, дитину миттєво забрали до реанімації.

Увесь цей час медики підтримували життя хлопця, аби мама могла з ним попрощатися, бо шансів врятувати дитину фактично не було, Валерій надійшов у лікарню з політтравмою, переламом кісток основи черепа, забоєм головного мозку важкого ступеню, пластинчастою субдуральною гематомою лівої скроневої ділянки головного мозку, двобічним забоєм легень, забоєм серця, двобічним пневматораксом, множинними переламами та саднами.

Хто був із підозрюваним під час ДТП

Але і це не все, поки медики підтримували життя хлопця, до лікарні прийшла ще одна жінка, вона пасажирка і теж військова, у момент ДТП була в автівці з підозрюваним й замість вибачень - рідним пропонувала гроші.

Й що цікаво, аварія сталася ще 3 грудня близько 16:40, на ранок 4 грудня Валерій помер у лікарні, але водій три дні ходив без підозри, йому її оголосили лише 6 грудня ввечері, в день похорону дитини, у День Святого Миколая. Валерія проводжали усім містом.

На прощання із Валерієм зі сходу поспішали його вітчим та дядько, вони також військовослужбовці, пішли на фронт у 2022-му році. Стати військовим мріяв і сам Валерій.

А ось суд з обрання запобіжного заходу підозрюваному відбувся ще за кілька днів у понеділок 9-го грудня. У залі суду була мама хлопчика, Олена, вперше і побачила підозрюваного у вбивстві її сина, жінка не змогла стримати емоцій.

Олена розповідає, що слідчі ці три дні не жодного разу із нею не зв’язалася, тож контакту із ними вона шукала самотужки.

Підозрюваний був не лише напідпитку

Після усього цього жінка почала зв’язуватися і з журналістами, боялася, що винуватець ДТП втече, враховуючи і той факт, що його пасажирка вже приходила просто до лікарні з грошима.

Вже на суді з’ясовується, що підозрюваний був не лише напідпитку, а й взагалі не мав права керувати авто, він не мав посвідчення водія, хоча машина якраз таки була оформлена на нього.

Під час суду, Андрій Борун — адвокат підозрюваного військового Василя Онопрійчука — клопотав на засіданні про долучення до справи державних нагород і відзнак свого підзахисного і просив цілодобовий домашній арешт. Натомість не стримав емоції і прокурор, він вимагав взяття під варту без права внесення застави і додав, що він вже не вперше має подібну справу.

Врешті, суддя відхилила клопотання адвоката підозрюваного і відправила Василя Онопрійчука під варту без права внесення застави терміном до 5 лютого 2025 року. Загалом йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, але батьки із таким потенційним вироком не згодні.

Олена говорить про Валерія у теперішньому часі

Для матері син живий. Каже він був світлою дитиною і дуже здібним, гарно вчився та разом з нею підтримував військових у реабілітаційному центрі після поранень на фронті.

Зараз Олену підтримують друзі та однокласники Валерія, пишуть дописи у соцмережах і також закликають справедливо розслідувати справу.

А найкращий друг Валерія дізнався про його смерть у день свого народження.

Тепер мама Валерія надіється лише на справедливість та суворе покарання для винного й хоче, аби її трагедія нарешті стала прикладом для інших.

Та залишається відкритим питанням, як підозрюваний без посвідчення водія зміг проїхати сотні кілометрів та блокпостів і вільно пересувався непомічений містом? Ми ні в якому разі не хочемо, аби ця історія дескридитувала Збройні Сили України, бо вчинки людини, залежать від людини, а не від її статусу чи професії. Втім військовий квиток - не квота для порушень.

Нагадаємо, як розповів вітчим загиблого Валерія із Житомира, хлопець збирався наступного року вступати до військового інституту. Казав: “Тато, я хочу бути, як ти, офіцером". Разом із мамою хлопець допомагав ветеранам. Вітчим та рідний дядько хлопця від 2022 року на фронті.

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