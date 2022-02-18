П’яний водій на Закарпатті зніс паркан і влетів у будинок: син господарів дому із переляку втратив мову

Одну зі стін автівка знесла повністю, родина боїться повертатись у будинок.

Зніс огорожу, а потім увігнався в будинок. На Закарпатті легковик на шаленій швидкості проламав стіну й опинився в кімнаті. У цей час у хаті була родина з двома дітьми, машина зупинилася за пів метра від їхніх ліжок.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Стіна тут повністю зруйнована, всередині усе потрощено. ДТП трапилася близько першої ночі. Родина, яка тут мешкає - батьки і двоє дітей - в цей момент спали. Автівка, проломивши стіну, зупинилася за пів метра від їхніх ліжок. Господар будинку зізнається, спершу подумав, що у будинок залетів снаряд. «Чую вибухи, все на мене звалюється. Я думав, що почалася війна. Шукаю дітей, а малий вже говорити не може… нема голоса», - зі сльозами на очах розповідає чоловік.

В його дружини травми голови і ноги. Її 16-річна донька отримала травму хребта, а 10-річний син від шоку на кілька годин втратив мову.

На Закарпатті легковик на шаленій швидкості увігнався в будинок

Очевидці стверджують, 26-річний водій у момент аварії був настільки п’яним, що ледь тримався на ногах. Слова свідків підтверджує поліція. Рівень алкоголю у крові кермувальника у 7,5 разів перевищував норму. У ДТП чоловік травмував голову, але залишився при тямі й сьогодні вже навіть встиг навідати потерпілих. Обіцяв відшкодувати всі збитки.

На водія відкрили одразу два провадження: за порушення правил дорожнього руху та керування у нетверезому стані.

Після того, що сталося залишатися у будинку родина боїться, переконані, в будь-яку мить він може просто обвалитися. Обох дітей до себе забрали родичі, а от дорослі ще шукають собі прихисток на ніч.

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