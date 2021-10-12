П'яний водій збив підлітка на очах у друга та втік: у Житомирській області трагічно загинув 14-річний хлопець

П'яний водій збив підлітка на очах у друга та втік: у Житомирській області трагічно загинув 14-річний хлопець

Поліція розшукала горе-водія.

П'яний водій на смерть збив 14-річного підлітка на Житомирщині і втік із місця аварії. Швидку довелося викликати другу загиблого, який дивом уцілів. Медики допомогти потерпілому не змогли, а от поліція розшукала втікача менше ніж за годину.

Про це 12 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Близько восьмої вечора двоє друзів Сашко та Віталік йшли із села Вишевичі у сусідній Веприн. Тут немає тротуару, підлітки йшли по обочині, а коли почули позаду, що їде машина - зійшли на траву. Проте автівка збила одного з підлітків.

Наїхавши на 14-річного Віталіка, водій навіть не зупинився. Сашко, який дивом вцілів, побіг за допомогою. Коли дістався хати дядька і розповів, що сталося, той одразу викликав швидку і помчав на місце ДТП. Медики швидкої теж допомогти не змогли .

"Як сказала фельдшерка зі швидкої, що приїжджала, він загинув миттєво", - каже дядько постраждалого Сергій Петлицький.

Новини України: у Житомирській області п`яний водій збив на смерть підлітка і втік

"Повністю череп розбитий", - каже мама загиблого Алла Михайловська.



Мама загиблого Віталіка досі не може усвідомити того, що сталося. Про смерть її єдиної дитини жінці повідомили односельці. Поліція в цей час взялася шукати водія-втікача. Менш, ніж за годину машину, яка збила підлітка, знайшли на околиці сусіднього села.

"За кермом транспортного засобу перебував 41-річний місцевий житель, він майстер лісу одного з місцевих лісгоспів Було проведено розслідування і встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Від показів відмовляється", - каже речниця Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко.

В крові водія виявили 2,5 проміле алкоголю - таку кількість дає випита пляшка горілки. Є свідки, які розказали мамі, що після аварії чоловік сам розповідав у селі, що став її винуватцем.

"Збив і втік. Поїхав до магазину і каже: "я збив людину", - каже мама загиблого Алла Михайловська.

Водія взяли під варту. За керування автівкою у стані алкогольного сп'яніння та залишення місця ДТП йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Загиблого Віталіка ховатимуть завтра у його рідному селі.

Нагадаємо, у Львові водій мікроавтобуса збив на смерть пішохода.

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