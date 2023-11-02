П'ять кроків до перемоги, новий етап у війні та посилення мобілізації: головне із колонки Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав для британського видання The Economist статтю "Сучасна позиційна війні та як у ній перемогти", у якій він розповів про перебіг контрнаступу ЗСУ, потребу у посиленні мобілізації та ризики для обох сторін.

ТСН.ua зібрав головні тези, які озвучив "залізний" генерал у колонці іноземного інформаційного агентства.

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5 пунктів, які допоможуть перемогти у війні

Головнокомандувач вважає, аби подолати паритет над російськими силами і наблизити перемогу, Україна потребує військових можливостей і технологій. Зокрема, він назвав 5 пунктів. Це:

1. Перевага в повітрі

За словами Залужного, контроль над небом необхідний для великомасштабних наземних операцій. Він нагадав, що на початку війни в України було 120 бойових літаків. З них лише одна третина була придатна до використання.

2. Радіоелектронна боротьба (РЕБ)

На думку Залужного, РЕБ – ключ до перемоги у війні безпілотників. Він нагадав, що за останнє десятиліття Росія модернізувала свої сили РЕБ, створивши новий рід армії та 60 нових видів техніки.

Генерал зауважує, що в Україні вже створили багато власних електронних систем захисту, які можуть запобігти глушенню. Однак ЗСУ також потрібен більший доступ до електронної розвідки від західних партнерів.

"Нам потрібно покращити ведення радіоелектронної боротьби з наших безпілотників у ширшому діапазоні радіочастот, уникаючи при цьому випадкового придушення наших власних безпілотників", - наголосив він.

3. Контрбатарейний вогонь – ураження артилерії противника

Залужний зауважив, що контрбатарейний вогонь Росії покращився. Це значною мірою завдяки використанню "Ланцетів", а також зростанню виробництва високоточних снарядів.

"Наразі нам вдалося досягти паритету з Росією за рахунок меншої кількості більш точної вогневої потужності. Але це може змінитися", - написав головний військовий.

Авдіївка після ворожих обстрілів жовтень 2023 / Фото: Associated Press

4. Розмінування

Залужний повідомив, що навіть західні засоби для розмінування виявилися недостатніми з огляду на масштаби російських мінних полів, які місцями простягаються на 20 км.

"Коли ми прориваємо мінні поля, Росія швидко їх поповнює, випускаючи нові міни на відстані", - зазначив український генерал.

5. Резерви

На думку Залужного, Україна має нарощувати резерви, тому необхідно посилювати мобілізаційні заходи.

"Наші можливості для підготовки резервів на власній території теж обмежені. Крім того, Росія може завдати удару по тренувальних центрах. Також в нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків", - зазначив він.

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Новий етап у війні

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що війна Росії проти України переходить до нового етапу - позиційної війни, яка складається зі статичних і виснажливих боїв.

"Позиційна війна – це тривала війна, яка несе величезні ризики для Збройних Сил України та для її держави. Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага в повітрі, значно вдосконалені засоби електронної боротьби та контрбатарейної боротьби, нова мінна технологія та здатність мобілізувати та тренувати більше резервів", - вважає він.

На його думку, позиційна війна піде на користь російським силам. Цей етап дозволить їй відновити свою військову міць, що, зрештою, загрожуватиме ЗСУ та самій державі.

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Росія може створити нові штурмові ескадрилії

Український генерал із посиланням на оцінки експертів та аналітиків повідомив, що на кінець 2023 року Росія може створити нові штурмові ескадрилії.

Та, попри паритет у повітрі, ворог не може досягнути повного панування завдяки успішній роботі ППО.

"Їхня авіація намагається не заходити в зону ураження нашої протиповітряної оборони і використовує авіаційні засоби переважно з великих дистанцій, що значно знижує їх ефективність. Натомість на передову виходять безпілотні авіаційні комплекси противника, які взяли на себе значну кількість завдань в частині повітряної розвідки та нанесення ударів з повітря", - зазначив Залужний.

Необхідність у посиленні мобілізації

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що потрібно розширити категорію громадян, які можуть бути призвані до армії.

"Порівняно з Україною Російська Федерація має майже втричі більше мобілізаційних людських ресурсів. Не досягнувши успіху в початковий період війни, противник у вересні 2022 року розпочав часткову мобілізацію за складом збройних сил мирного часу, яка триває й досі", - зазначив він.

Генерал запевнив, що командування Збройних Сил України постійно працює над удосконаленням порядку формування та підготовки резервів. Він визнав, що із цим є певні проблеми, із яким вони борються.

"Ми маємо обмежені можливості для підготовки резервів на власній території, оскільки ворог має можливість завдавати ракетні та авіаційні удари по навчальних центрах і полігонах. Тривалий характер війни, обмежені можливості для ротації солдатів на лінії зіткнення, прогалини в законодавстві, які начебто легально ухиляються від мобілізації, суттєво знижують мотивацію громадян до служби в армії", - сказав він.

Збройні сили на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Чому контрнаступ не виправдав очікувань

На думку Залужного, рівень технологічного розвитку не дозволяє розширити контрнаступальні можливості. Його відсутність вводить в "глухий кут".

"Спочатку я подумав, що з нашими командирами щось не так, тому змінив деяких із них. Тоді я подумав, може, наші бійці не придатні за призначенням, тому переставив бійців у якісь бригади", - розповів Залужний.

Коли ці зміни не допомогли, то головнокомандувач звернувся до книжок з аналізом Першої світової війни, де знайшов вирішення проблеми. Головнокомандувач зазначив, що сучасне обладнання може визначити будь-яке зосередження сил, а високоточна зброя може його знищити. Він переконався у цьому під час нещодавньої поїздки до Авдіївки, де на акрені побачив, як горіли 140 російських машин.

"Ми бачимо все, що робить ворог, і вони бачать все, що робимо ми...Так само, як під час Першої світової війни, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут", - зазначив Залужний.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав проблеми мобілізації в Україні та наслідки.

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