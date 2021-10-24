П'ять літаків з озброєнням та візит шефа Пентагону: на яку допомогу Україна може розраховувати від США та НАТО

П'ять літаків з озброєнням та візит шефа Пентагону: на яку допомогу Україна може розраховувати від США та НАТО

Три літаки з озброєнням та допомогою зі США уже прилетіли до України.

Знакова подія тижня - візит міністра оборони США Ллойда Остіна до України. Разом з очільником Пентагону Америка направила до Києва кілька десятків тонн зброї - п’ять великих вантажних літаків. Три вже зустріли у Борисполі. Два - очікуються.

І це насправді тільки початок. Бо все це робиться в межах нової оборонної угоди з Америкою. Що це означатиме для України? Про це 24 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Яку зброю США передали Україні

Зі США на 60 млн доларів привезли протитанкові системи, боєприпаси, медичне обладнання. Що б там не казали, але Сполучені Штати, на відміну від деяких інших членів НАТО, не обмежуються лише моральною підтримкою України. Або висловлюваннями глибокої стурбованості. Можливо, допомога не зупинить агресора, але, без сумніву, підвищить ціну агресії.

Всередині чорних контейнерів страшний сон танкістів з російського "воєнторгу" - переносні комплекси Javelin. Це системи, які працюють за схемою "вистрелив і забув". Ракета, випущена з Javelin, сама знаходить танк і вражає його. Якщо треба — згори, у найменш захищене місце.

Поруч нові боєприпаси, розраховані під НАТОвські калібри, на які планує перейти Україна.

"Те, що адміністрація Байдена повертається до України спиною, це цілковита неправда. Я просто хочу сказати: "Подивіться!". Ось доказ, що ми не повертаємося спиною до України", - каже аташе з питань армії та оборони посольства США в Україні, полковниця Бриттані Стюарт.

Начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ Микола Шевцов запевняє, що зброю від США направлять на передову на Донбас.

Два з половиною мільярди доларів - зброєю, обладнанням, грошима - саме стільки отримала Україна від США за сім років війни. Це в кілька разів більше допомоги від решти дружніх держав.

Від американців надійдуть й 24 сучасні бойові катери "Марк VI". Третина з них - безкоштовна допомога.

"Перший патрульний катер "Марк VI" прибуде до України в 2022 році. Це буде в рамках додаткового надання Україні восьми катерів "Марк VI". А загалом постачання цих катерів продовжать до 2025 року", - говорить Бриттані Стюарт.

Нічний кошмар танкістів з російського "Воєнторга": яку зброю подарували Україні США

Сильна заява шефа Пентагону та реакція Путіна

Літаки з американською зброєю сідають в унісон з візитом міністра оборони США Ллойда Остіна. Шеф Пентагону, колишній бойовий генерал, прямо називає речі своїми іменами, що "Росія розпочала цю війну, і Росія є перешкодою для мирного рішення. Ми знову закликаємо Росію припинити окупацію Криму, припинити підтримку війни на сході України".

Остін обговорює з українським колегою втілення підписаної нещодавно "Угоди про стратегічне партнерство в сфері оборони". Це критично важливий для Києва документ. Та чи наблизить він Україну до отримання статусу повноцінного союзника Альянсу - бодай з однією країною НАТО?

"Я думаю, нам варто зосередитись на головній цілі. А головна ціль - це членство в НАТО", - каже Бриттані Стюарт.

У Росії заяви шефа Пентагону під час візиту до Києва сприймають як пряме запрошення України до НАТО.

"Ось приїхав міністр оборони, який, по суті, відкриває двері Україні в НАТО", - заявив президент РФ Володимир Путін.

Кремль називає це "червоною лінією" і знову лякає світ.

"Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію застосувати активні заходи для збереження власної безпеки", - сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Його слова звучать як погано прихована загроза. І адресована вона не лише Україні, але й всьому Альянсу.

Нова стратегія НАТО і чи є там місце Україні

Після Києва очільник Пентагону одразу поспішив до Брюсселя на зустріч з союзниками. НАТО готується до оборони від Росії. Вперше ухвалює конкретну, покрокову стратегію дій на випадок російської атаки, зокрема, із застосуванням ядерної зброї.

"Відносини між НАТО та Росією в найнижчій точці з кінця "холодної війни". Справа в поведінці Росії. Вони вторглись до сусідів. Вони анексували територію іншої країни. Вони інвестують в розширення своїх ядерних можливостей і порушують Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Цілком ймовірно, київський візит Остіна сигналізує, що Україна може стати частиною цієї нової оборонної стратегії колективного Заходу. Звісно, поки що без жодних гарантій потрапити під парасольку НАТО. Але, принаймні в Брюселі почали позбуватися ілюзій і усвідомлювати, що Європа вже не відкупиться від потенційної російської агресії, віддавши Україну на поталу Москві.

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