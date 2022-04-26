"П'ять млрд дол. щомісячно": Шмигаль розповів про співпрацю з МВФ і фінансову допомогу партнерів

Міжнародний валютний фонд, світові організації та донори будуть фінансово підтримувати Україну.

Українська влада розповіла та розставила пріоритети у тому, яка наразі підтримка потрібна державі, що потерпає від російської агресії.

Про це 26 квітня сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "1+1" в межах телемарафону "Єдині новини".

"Ми постійно співпрацюємо. Практично в нас щотижнево відбувається на робочому рівні контакти з МВФ. Ми домовилися і Фонд створив спеціальний адміністративний рахунок, через який всі наші партнери будуть надавати підтримку. Ми озвучуємо цифру, яка підтверджена і МВФ, і Світовим банком, це п'ять мільярдів доларів щомісячно. Це ті кошти, які потребує бюджет України для того, щоб виконати всі соціальні і гуманітарні зобов'язання перед мешканцям нашої держави. Робота розпочата, працюють робочі групи. Ми активно ведемо діалог з нашими партнерами", - розповів прем'єр.

Він наголосив: світ розуміє, з якими безпрецендентними викликами стикнулася нині Україна. Саме тому Київ закликає міжнародних партнерів допомагати і фінансово, і технологічно.

"У нас є сім мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Є люди на територіях, де проходить лінія фронту, люди на окупованих територіях, наближених містах і містечках до лінії фронту, де є проблеми і гуманітарного, і соціального характеру. Безпрецедентний виклик щодо розмінувальної діяльності: понад 300 тисяч квадратних кілометрів підлягає розмінуванню. Вони або заміновані, або просто засипані боєприпасами, бомбами, які не розірвалися. Це теж безпрецедентний виклик, якого за останні 80 років світ не бачив", - зауважив очільник уряду.

Як повідомлялося, у світі заарештували пів трильйона доларів російських активів. Шмигаль розповів, що йдеться про державні і приватні кошти, на які накладені санкції.

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