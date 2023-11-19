П’ять плацдармів зони бойових дій: Коваленко розповів, що відбувається на фронті

Загально зону бойових дій для кращого розуміння можна розділити на п’ять плацдармів. Один з них умовно активний — це плацдарм півострова Крим. Там здійснюється постійний вогневий вплив на об’єкти російських окупантів. Безпосередні бойові дії там не відбуваються.

Про це в інтерв’ю TСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Чотири основних плацдарми, де відбуваються бойові дії — це Лівобережна Херсонщина, Запорізька область, Донецька і Луганська області. Всі між собою розрізняються, каже Олександр Коваленко.

Запорізька область

Запорізька область — це саме той плацдарм, який можна описати позиційною війною.

“Те, про що і говорив Валерій Залужний. Просування невеликі, 50-100 метрів на день, декілька позицій. Іноді вони намагаються просуватися, такі гойдалки. Але все ж таки вони на нашу користь переважно, а не на їхню. Я б навіть назвав це стагнацією Запорізької області у якомусь сенсі”, — розповів Олександр Коваленко.

Донецька область

Донецький плацдарм трохи інший, каже Олександр Коваленко, там ситуація “50 на 50”.

“Під Авдіївкою росіяни наступають, і цей наступ більш потужний, масштабніший, ніж той, який ми могли спостерігати біля Бахмута. Це треба розуміти. У них досить серйозний потенціал, який перебільшує той, що був сконцентрований для наступу на Бахмут. При цьому Авдіївка не настільки в гарному положенні, як Бахмут по деяким параметрам. Навіть рівень загрози набагато вищий, що Авдіївку можуть оточити”, — розповів Олександр Коваленко.

Водночас біля самого Бахмута українські військові можуть просуватися.

“Зараз ні, тому що росіяни знову загнали туди трохи людського ресурсу і почали свою улюблену справу — постійні контратаки, ось такі штурми хвиля за хвилею, допоки в них цей ресурс не закінчується. Вони не чекають, поки буде відновлення боєздатності підрозділів. Намагаються відбити Кліщіївку, вибити нас по праву сторону від залізної дороги. Їм це не вдається, ми тримаємо свої позиції. Але ми чекаємо, коли в них закінчиться ось ця їхня ресурсна ейфорія”, — каже Олександр Коваленко.

Олександр Коваленко / Фото: ТСН.ua

Луганська область

Луганська область, Лимано-Куп’янська вісь — це переважно наш оборонний плацдарм на сьогодні. Росіяни намагаються наступати, імітувати наступ.

“А після того, як з Луганщини фактично забрали 15-ту, 21-шу, 30-ту окрему мотострілецьку бригади і склад другої загальної військової армії, можна вважати, що вони взагалі забрали другу загальну військову армію під Авдіївку. Забрали 55 окрему мотострілкову бригаду зі складу 41-ї загальновійськової армії також під Авдіївку, і зараз починають тягнути туди підрозділи 90-ї танкової дивізії. Можна казати про те, що потенціал групи військ “Центр”, “А” також, ні у врахуємо вже і “Захід” знизився. Вони розуміють, що зараз на Луганщині 25-ту загальновійськова армія новостворена — це ні про що, тому що самі російські генерали її називають “потішною”. Ось розмістили там “потішну” 25-ту ЗВА. Послабили росіяни той плацдарм досить серйозно”, — розповів Олександр Коваленко.

Лівобережна Херсонщина

На Лівобережній Херсонщині, за словами Олександра Коваленка, у нас дуже цікава сіра зона.

“Навіть напередодні ми чули один такий фальш-старт із жестом доброї волі. У них є такі повідомлення щодо кожного плацдарму, я думаю. Вони мають заздалегідь підготовлені повідомлення, щоб не вигадувати щось. Це вже загальне розуміння на майбутнє, що так чи інакше якісь позиції доведеться залишати. Хтось припустився помилки і відправив по федеральним ЗМІ розсилку”, — розповів Олександр Коваленко.

Хоча зараз Олександр Коваленко не бачить передумов для втечі окупантів.

“Навпаки, вони на лівому березі не задіяли основні ударні сили та підрозділи 70-ї ОМСД. Аналогічно не задіяли основні ударні сили 7-ї десантно-штурмової дивізії, вони підсилюють деякі локації. При цьому тими силами, які в них є, вони не можуть контролювати події, що відбуваються на лівому березі, тобто розростання сірої зони”, — каже Олександр Коваленко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ОЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО: Мене погрожували вбити! Україна — завжди у стані війни! Дивіться інтерв'ю!

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