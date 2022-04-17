П’ять сценаріїв війни: велика битва за Донбас, ще один похід на Київ та ядерна зброя

П’ять сценаріїв війни: велика битва за Донбас, ще один похід на Київ та ядерна зброя

Після програшу на Донбасі у Путіна залишиться два шляхи: оголошувати війну Україні і проводити загальну мобілізацію, або взятися за ядерну зброю.

Путін може застосувати проти України тактичну ядерну зброю. Спочатку про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, а потім в інтерв’ю CNN підтвердив Володимир Зеленський.

До цього збожеволілого російського воєнного злочинця можуть спонукати невдачі та відчай через відсутність успіхів по завоюванню України. Особливо на тлі знищення двома українськими ракетами "Нептун" російського флагмана ЧФ крейсера "Москва". Російські Telegram-канали кишать закликами знищити Україну, щоб помститися. Проте, "оплакуючи" залізо, пропагандисти мовчать про загибель 400 чоловік екіпажу російського судна.

У цьому вся ідеологія путінського режиму, для якого життя людей – це ніщо. ФСБ просить російський уряд збільшити видатки на труни та надгробки для поховання військових на 17%. Прихована мобілізація провалилася. Більшість росіян готові дивитися на війну проти України з екранів своїх зомбоящиків, а от вмирати на полі бою – ні.

Тому у Путіна фактично лишилося два шляхи: або офіційно оголосити Україні війну, щоб провести загальну мобілізацію, або застосувати тактичну ядерну зброю. Схоже, поки що у Кремлі схиляються до першого варіанту. Проте початкові плани Путіна не змінилися – йому треба вся Україна. На карту поставлено виживання його злочинного режиму. Якщо він програє, то втратить все, включно зі своїм життям.

ТСН.ua проаналізував п’ять можливих сценаріїв розвитку війни Росії проти України.

Оголошення війни

Як Путін може виконати план з мобілізації? Є лише один вихід – накручувати ненависть до українців настільки, щоб росіяни самі йшли на війну. І Путін знає, як це зробити - за допомогою терактів проти власного ж народу. Його сходження на президентську посаду 1999 року почалося з вибухів житлових будинків у трьох російських містах, що стало приводом для початку Другої чеченської війни.

Методи Путіна не змінилися. Головне управління розвідки українського Міноборони попереджає: Росія планує серію терактів з мінування та підриву житлових будинків, лікарень та шкіл на своїй території, навіть нанесення ракетно-бомбових ударів по Білгороду чи Криму, щоб змусити росіян ще більше ненавидіти українців.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков це вже фактично підтвердив: "Якщо Україна продовжить провокації з атаками на російські міста, Росія буде змушена оголосити війну". Причому погрожує Москва не лише нам. США та інші країни, які постачають Україні зброю, отримали ноти від російського МЗС про "непередбачувані наслідки для регіональної та міжнародної безпеки" у разі продовження допомоги Україні.

Битва за Донбас

Все це робиться від відчаю, бо, за словами військового експерта Олега Жданова, з тих людей, які прийшли до військкомату за повістками по тій же системі БАРС (бойовий активний резерв країни), за якою Росія запустила приховану мобілізацію, менше 1% погодилися підписати контракт із ЗС РФ на умовах участі у бойових діях.

За майже два місяці війни проти України, Росія втратила до 25% боєздатності своєї армії. А з тих майже 200 тис. особового складу, яких Путін збирав для захоплення України, за даними західних розвідок, вціліли лише 30-40%. Їх же і перекидають на Донбас, доукомплектовуючи військами з Далекого Сходу, Бєлгородської області та Центрального військового округу.

За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, битва за Донбас буде великою. Міністр оборони Латвії вже порівняв її з "другим Сталінградом". Саме тому нам треба важка артилерія, важка бронетехніка, системи ППО та бойові літаки. Все це треба ще й для того, щоб деблокувати Маріуполь, звільнити Херсон та Нову Каховку.

Водночас, за словами, заступника директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайла Самуся, велика війна за Донбас може й не розпочатися, бо дуже вже росіяни затягнули з її початком. А вони там готували класичну операцію Другої світової війни з величезною кількістю авіації, артилерії, РСЗО, піхоти, щоб зробити вогневий вал, який має обрушитися на сили ООС, після чого почати наступальну операцію.

"Думаю, у них це вже не вийде. Українцям дуже ефективно вдається боротися зі спробами росіян щось сконцентрувати, бо одразу ці колони, місця базування та комунікації знищуються" – пояснює експерт.

Ядерна зброя

Канцлер Австрії Карл Негаммер, який минулого тижня літав до Путіна, в інтерв’ю американському телеканалу NBC сказав дуже цікаву річ:

"Перебуваючи у власному світі, я думаю, він (Путін – ред.) знає, що зараз відбувається в Україні. Але він вірить, що виграє цю війну".

Але якою ціною? За майже два місяці повномасштабної війни проти України, весь світ переконався, що Путіну плювати навіть на своїх людей. Він відправлятиме на вірну смерть стільки росіян, скільки буде потрібно для досягнення, як він вважає, успішного результату. Зокрема зараз на Донбасі – це буде вирішальна битва у цій війні.

"Якщо вони ще й її програють, тоді, так, можна на 100% казати, що вони використали всі можливі засоби, крім зброї масового ураження. На сьогодні я б порівняв Путіна з Гітлером весни 1945 року, коли він кожного дня очікував від своїх вчених атомної бомби, яку він кине і виграє війну", - каже ТСН.ua Олег Жданов.

Де Путін може спробувати нанести удар тактичною ядерною зброєю після поразки на Донбасі? За словами Михайла Самуся, в районі Дніпро-Кривий Ріг-Кропивницький є великі уранові ресурси, що може подаватися російською пропагандою під соусом маячні про знищення інфраструктури і можливостей України щодо створення ядерної зброї.

По-перше, як вони думають, це може призвести до перемоги.

По-друге, удар ядерною зброєю має нести більше психологічний ефект, причому більше на Захід, щоб він підняв руки перед страхом знищення цивілізації.

Разом із тим, за словами Олексія Арестовича, якщо Путін все ж зробить цей крок і використає ядерну зброю, США та НАТО одразу ж втрутяться, і закличуть Китай доєднатися. А "розумні" російські солдати, яким після застосування ядерної зброї накажуть йти вперед, просто загинуть від променевої хвороби. І їхня смерть буде набагато швидшою, ніж тих, які місяць рили окопи у Рудому лісі чорнобильської зони відчуження.

Сухопутний коридор

Фактично він у росіян вже є.

По-перше, вони контролюють Запорізьку АЕС, яку включили до "Росатому".

По-друге, вони пустили воду в Крим, захопивши південну Таврію.

По-третє, Азовське море стає внутрішнім озером РФ.

Не дарма у Держдумі звучать поодинокі заклики "відновити Таврійську губернію". Там розуміють, що початковий план із взяттям Києва за 3-4 дні провалився - бліц-криг не вдався. Ідея створити "радянську" Україну зі "столицею" у Харкові теж залишилася на рівні хворих фантазій - росіяни не можуть взяти Харків.

Повністю захопити Маріуполь, де Путін продовжує класти сотні своїх солдатів, росіяни теж не можуть. Але дуже хочуть, бо, за словами радника мера міста Петра Андрющенка, запланували там провести "парад перемоги" на 9 травня. Якщо план з Маріуполем провалиться, кремлівські злочинці мають запасний – проведення "референдуму" зі створення "ХНР". У Новій Каховці та Херсоні вже почали друкувати бюлетені.

Проте центральна кремлівська пропаганда про це мовчить. Чому? Можливо ще не спустили нові темники та методички. Проте справжня проблема в тому, що ні "ХНР", ні парад у Маріуполі не співпадають із початково заявленою Путіним метою війни проти України – захистом Донбасу.

Тому, якщо Путін не продемонструє зараз успіху у битві за Донбас, Росія може використати вже здобуті територіальні "досягнення", об’єднавши їх в одну адміністративну одиницю - умовну "Новоросію" без включення до складу РФ.

Навіщо? Щоб, як і "ДНР"/"ЛНР" свого часу, штовхати назад в Україну, використовуючи політику "Мінська-2". Тобто, після провалу донбаського наступу Кремль буде намагатися втягнути Київ у перемовний процес.

Захоплення Києва

Західна розвідка попереджає: хоч зараз Росія зосереджує свій наступ переважно на Донбасі та півдні, головна ціль Путіна не змінилася. Він хоче захопити всю Україну включно з Києвом. Тому бомбардування столиці продовжуватимуться.

У Міноборони щоразу закликають громадян не поспішати повертатися до Києва та околиць, які хочуть відсвяткувати Великодень вдома. "Динаміка подій найближчі тижні буде показовою. Тримаємо стрій", - зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Крім того голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк вказує на серйозну небезпеку від нерозірваних боєприпасів, мінних полів та пасток, залишених російськими силами. Наразі рятувальники та сапери проводять дуже велику і кропітку роботу. Тому варто дочекатися офіційних повідомлень влади про те, що небезпека минула.

Проте, напевно і киян, і жителів Житомирської, Чернігівської та Сумської областей, які пережили криваву навалу росіян, цікавить найголовніше питання: чи не повториться це знову? За словами колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, російські військові сподівалися захопити Київ швидким ударом у лютому, але їм це не вдалося.

"Росіяни завершили відведення своїх військ з-під Києва для передислокації та їхнього використання на Донбасі та поблизу. Путін, можливо, і не відмовився від ідеї взяти Київ, але для росіян це буде дуже і дуже важко", - каже ТСН.ua дипломат.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг припускає, що ця війна може тривати місяцями чи навіть роками. Натомість американський телеканал CNN наводить слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який сказав європейським союзникам, що війна Росії проти України триватиме до кінця 2022 року.