П'ять шарів грунту та монументальна споруда: під Дніпром у кургані знайшли унікальне поховання мідної доби (фото)

П'ять шарів грунту та монументальна споруда: під Дніпром у кургані знайшли унікальне поховання мідної доби (фото)

Унікальне поховання датується мідною добою, воно зведено близько 5 тисяч років тому.

У селищі Новоолександрівка, що у передмісті Дніпра, завершили розкопки кургану. Там знайшли древнє поховання, яке було зведене орієнтовно 5 тисяч років тому.

Про це повідомляє ТСН.ua.

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Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповіла, що унікальне поховання зведено в мідну добу, близько 5 тисяч років тому. Над ним було побудовано монументальну культову споруду, яка складалась із 5 шарів грунту та кам'яного кільця.

Ця могила має відхилення від стандартного поховання цієї доби. Біля померлого не було ні зброї, ні скарбів.

Людина, заради якої спорудили курган, молода, їй орієнтовно 40 років. Чоловік був дуже тендітної структури із тонкими, довгими пальцями. На пальцях правої ноги археологи виявили травму.

Ким був цей чоловік, чому він заслужив такої пошани - дивіться у випусках ТСН.

Нагадаємо, археологи виявили раніше невідомий тип стародавньої людини.

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