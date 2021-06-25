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П'ять шарів грунту та монументальна споруда: під Дніпром у кургані знайшли унікальне поховання мідної доби (фото)

П'ять шарів грунту та монументальна споруда: під Дніпром у кургані знайшли унікальне поховання мідної доби (фото)

Унікальне поховання датується мідною добою, воно зведено близько 5 тисяч років тому.

У селищі Новоолександрівка, що у передмісті Дніпра, завершили розкопки кургану. Там знайшли древнє поховання, яке було зведене орієнтовно 5 тисяч років тому. 

Про це повідомляє ТСН.ua

Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповіла, що унікальне поховання зведено в мідну добу, близько 5 тисяч років тому. Над ним було побудовано монументальну культову споруду, яка складалась із 5 шарів грунту та кам'яного кільця. 

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Ця могила має відхилення від стандартного поховання цієї доби. Біля померлого не було ні зброї, ні скарбів.

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Людина, заради якої спорудили курган, молода, їй орієнтовно 40 років. Чоловік був дуже тендітної структури із тонкими, довгими пальцями. На пальцях правої ноги археологи виявили травму. 

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