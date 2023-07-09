П'ять воєн, у яких Росія програла: спалення Москви та ганебні капітуляції

Росія неодноразово програвала війни та капітулювали, але про поразки РФ в їхніх підручниках історії не пишуть. Усі воєнні катастрофи держави - російські історики подавали як геніальний стратегічний хід.

Кореспондент "ТСН. Тиждень" Станіслав Ясинський розповів про 5 воєн, в яких Росія зазнали нищівної поразки.

Війни, які закінчились спаленням Москви

Москва - це місто поразок. Звісно росіяни викреслили їх своєї історії. У 1610 році польсько-литовське військо, вчинивши розгром під Смоленськом, без опору увійшло в Москву. 15-річний син польського короля Сигизмунда Третього Владислав отримав московську корону, московські бояри "перевзулися" і підтримували польського короля. Два роки російська столиця безроздільно належала полякам, литвинам і українцям. А більш ніж півстоліття польський кордон знаходився всього за 250 кілометрів від Москви.

Ілюстрація палаючого Кремля

Та якщо ви спитаєте про взяття Москви поляками у росіян, то вам скажуть - не було такого! Максимум що згадають - байку про Івана Сусаніна, що завів злих поляків у якісь болота. А от що там робили ті поляки? Хто вони? Куди і звідки йшли? - питати марно!

Бо постать Сусаніна - витвір пропаганди, таке собі оповідання російського письменника Глінки від 1812 року, що мало замаскувати і ще одну болючу поразку в історії Росії . Війну з Наполеоном і так теж з черговим взяття Москви, всі хто вчився в радянській школі, пам'ятають Москву спалили навмисно - і то була не поразка а така хитра перемога Кутузова!

Програш у Кримській війні

Новий розгром, названий перемогою, стався буквально через 40 років. В 1855 році російська імперія ганебно, зі страшними жертвами програє Кримську війну. Цю спеціальну військову операцію, як і у випадку з Наполеоном російський цар ініціював сам. Причини не міняються століттями - Османська імперія порушує права православних. Утім у війну проти агресора на боці Туреччини включилися потужні європейські країни - Англія і Франція. Та клята перевага технологій. Європейська артилерія била вдвічі швидше, вчетверо дальше і мала вдесятеро більше снарядів, ніж архаїчні російські “пушкарі”.

Війна закінчилась за рік - ганебною капітуляцією названою Паризьким миром 1856 року. Він позбавив Росію права мати військовий флот на Чорному морі, а також фортеці й прибережні арсенали. Російська імперія публічно відмовилася від претензій на Молдовію та Бессарабію. Російського імператора позбавили покровительства над християнами Османської імперії. Що про це знають росіяни - зайдіть в Севастопольску діараму. Там матрос Кішка героїчно рятує російську оборону. Поразка знов стала "скрєпою русскої величі".

Програш у Японській війні

Знов минає 40 років і в 1905-му росіяни вимушено підписують ще один принизливий мир - з Японією. За рік до цього Росія захотіла приєднати Манчжурію, влаштувавши там “Жовторосію”! Війну з маленькою острівною державою російська пропаганда описувала частушкамі - “Нам япошкі нєпочем - переколєм кірпічом”.

Доречі, улюблена росіянська приказка "шапкамі закідаєм" - теж саме з цієї війни. Утім реальність виявилася іншою. Японці билися, немов скажені! Непереможна руська армія не виграла жодного разу! Найстрашніша доля була у російського флоту. Втім потоплені ескадри в Цусімській протоці - оспівувалася в пресі, як приклад героїзму і самопожертви. Капітуляцію назвали жестом доброї волі. А Москва втратила Манчжурію, Порт-Артур і половину острова Сахалін.

Радянсько-польська війна 1919-1921 років

В радянській історії про програні війни взагалі - забувають. Приклад цього - радянсько-польська війна 1919-1921 років. Чули про таку? А більшовики тоді йшли визволяти від імперіалістів Західну Європу. Але спіткнулися об спільний польсько український спротив. Домовившись про спільні дії Петлюра і Пілсудський звільнити від більшовиків майже всю Україну. Так , успіх був не довгим, союз УНР та Польщі розпався. А Москва зробила другу спробу і дійшла майже до Варшави де остаточно була розгромлена. Цю десятиденну битву в серпні 1920-го назвали “дивом на Віслі”. Польська республіка отримала від більшовицької Росії велетенські відкупні - 30 мільйонів рублів за цінами 1913 року, а також усіх польських громадян, депортованих Росією протягом Першої світової війни! Утім Польща - як і її союзники з Антанти - відмовилася як від підтримки незалежної України, так і від спроб остаточно перемогти Росію. За що і поплатилася у вересні 1939-го.

Війна з Фінляндією 1939-го року

В листопаді 1939-го почалася ще одна дуже коротка - лише 104 доби - але вкрай травматична для росіян війна з Фінляндією. За змовою Сталіна з Гітлером відомою як пакт Молотова-Ріббентропа вона мала увійти в склад СРСР.

Вигадавши обстріл мирного населення , чотири армійські корпуси перетнули фінський кордон. Газети і радіостанції обіцяли червоний парад в Гельсинкі через два тижні. Утім невеличка армія фінів змогла більше двох місяців утримувати укріплену дотами лінію Манергейма. Морози, невловимі підрозділи лижників і багаточисельні фінські снайпери знищували червоних десятками тисяч. За 105 діб війни червона армія втратила більше півмільйона солдат. Формально цю війну радянські історики заносять в розряд виграних, адже вдалось відкусити Карелію. Але в результаті мирного договору фіни захистили незалежність. А Гітлер тепер точно зрозумів з яку слабку армію має Сталін .

У всіх цих війнах, як і сьогодні, очевидно Росія нічому не вчиться. Будь-які поразки вона назве перемогами. І вся її велич то найголовніші граблі, на які останні пів тисячоліття вперто наступає цивілізований світ.

Після чергового розгрому Росії він підписує з нею мир. Для Росіян це просто кілька десятиліть для підготовки нової війни.

Нагадаємо, у Росії побідкалися на пошкоджені будинки після вибухів у Ростовській області.

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