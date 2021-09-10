П'ята за рік зустріч Лукашенка і Путіна: як домовлялися політики про повну інтеграцію та постачання газу

П'ята за рік зустріч Лукашенка і Путіна: як домовлялися політики про повну інтеграцію та постачання газу

У день зустрічі Лукашенка та Путіна стартували спільні білорусько-російські навчання "Захід-2021".

Шлях до повної інтеграції та 640 мільйонів доларів кредиту - Олександр Лукашенко напередодні, 9 вересня, зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Цьогоріч Лукашенко і Путін зустрілися вже уп'яте. Перемовини у Кремлі тривали понад три години без участі міністрів. З результатами зустрічі політики погодили 28 програм для двох країн - тобто так звану "дорожню карту з розвитку та поглиблення інтеграції". Передовсім, в економічній сфері.

Йшлося про створення єдиного фінансовго ринку. А ще домовилися щодо постачання природного газу та формування єдиного оборонного простору.

Попри укладені домовленості Лукашенко продовжує заперечувати повне поглинання Білорусі Росією, але заявив, що зроблять це миттєво щойно відчують запити людей.

І саме у день зустрічі Лукашенка та Путіна у Калінінградській області стартували спільні білорусько-російські навчання "Захід-2021". Країни НАТО вже висловлювали стурбованість щодо початку відпрацювання маневрів такого масштабу.

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