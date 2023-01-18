"П'ятий випадок": авіаексперт назвав головні причини, через які могла статись трагедія в Броварах

Після трагічної авіакатастрофи в Броварах на Київщині, де загинуло керівництво МВС, низка співробітників цього відомства та дітей (загалом за даними на цю хвилину – 14 людей), ситуацію проаналізував авіаційний експерт, менеджер авіаринку Богдан Долінце.

Як він розповів в коментарі для ТСН.ua, модель цього іноземного гелікоптера (ЕС-225) – відносно нова, але в історії авіації до цього вже траплялись інциденти з такими гелікоптерами.

"Їхнє серійне виробництво розпочалось з 2004 року, перший тестовий політ був здійснений в 2020 році. Загалом історія експлуатації моделі – їй скоро буде 20 років, – каже Долінце. – Якщо казати про конкретні моделі, які є в Україні – частина машин раніше була у використанні, але з точки зору безпеки польотів це ні на що не впливає. Гелікоптери, літаки використовуються по 20, 30 років. Є випадки, коли літаки використовуються навіть 50 років. Ключовим в цьому для безпечної експлуатації, відповідно до регламентів, мають своєчасно проводитись технічні роботи, технічні перевірки. Це гарантує, що машина та її системи відповідають необхідному рівню безпеки польотів, закладеному заводом-виробником. Тому з точки зору безпеки польотів до машини питань наче немає. Машина має європейський сертифікат безпеки польотів, вона використовується в Японії, Канаді, гвинтокрил пройшов тестові випробування в різних країнах".

За словами Богдана Долінце, до даної катастрофи за всю історію даної моделі було 4 різні інциденти.

"Перший випадок був в Норвегії. Наскільки мені відомо, гвинтокрил впав на воду, але всі, хто перебував на борту – вижили. Наскільки відомо, той інцидент стався через неправильні дії екіпажу", – каже експерт.

За його оцінками, причини цієї катастрофи, напевно, будуть оголошені найближчими днями.

"Після проведення попереднього розслідування. Авіакатастрофа, як правило, не виникає через один фактор, зазвичай – це ланцюжок подій. Детальний звіт може бути не раніше, як через рік. В будь-якому гелікоптері обов’язково є так звані чорні скриньки, які будуть досліджені. Якщо дивитись на причини авіакатастроф, то 2\3, 70% з них стаються через людський фактор. До 10% - технічний збій, решта – або зовнішні умови, в тому числі і погодні і акти незаконного втручання", – розповів нам Долінце.

Коментуючи твердження деяких очевидців про те, що вони бачили полум’я за бортом гелікоптера, експерт сказав наступне: "Може бути багато причин – як зовнішніх так і внутрішніх. Можуть бути і технічні, і акт незаконного втручання, і умовно – потрапляння птаха".

Авіакатастрофа в Броварах: що відомо

У Броварах на Київщині вранці 18 січня сталася авіакатастрофа. Через падіння гвинтокрила ДСНС загинуло 14 людей, з них одна дитина. Серед жертв керівництво Міністерства внутрішніх справ України: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Гвинтокрил летів у відрядження "в одну з гарячих точок, де зараз тривають бойові дії", повідомив під час брифінгу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Голова Управління Національної поліціії в Харківській області зазначив, що мав зустріти гвинтокрил на Харківщині.

Близько 8:30 ранку про потужний вибух у Броварах написали місцеві мешканці в Мережі. З'ясувалося, що гвинтокрил ДСНС впав в районі дитячого садочка та житлового будинку в місті. Там спалахнула сильна пожежа.

У авіакатастрофі в Броварах загинуло керівництво МВС: репортаж з місця падіння

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