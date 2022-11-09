П'ють з калюж, шмаляють по своїх та ґвалтують один одного: "подвиги" військових РФ

ЗС РФ ніколи не цуралися мародерства, обстрілів мирних людей та цивільної інфраструктури - будинків, шкіл, лікарень, пологових будинків. Так було у Чечні, Сирії, Грузії. Нині звірства росіян ми бачимо в Україні. Але вони пішли ще далі та всупереч "духовним скрєпам", якими так пишаються у Росії, почали знущатися на навіть ґвалтувати один одного.

ТСН.ua зібрав "подвиги", якими наразі славиться російське військо.

Тіктоквійська Кадирова прославилися в Україні не лише тіктоками, а й зґвалтуваннями товаришів по службі

Так, днями у Мережі з'явилося відеозвернення до "генерала тіктоквійськ" Рамзана Кадирова від одного з бойовиків "ЛДНР" з проханням вгамувати сексуальні вподобання своїх підопічних. Він поскаржився на те, що "кадирівці" ґвалтували чоловіків з ОРДЛО.

"Ваші люди, я кажу про ваших підлеглих - чеченців, неодноразово були помічені за тим, що застосовували насильство до інших військовослужбовців з "ЛНР", "ДНР". Мають місце факти неодноразового сексуального насильства з їхнього боку щодо наших бійців. Це вже виходить за межі. На цьому фоні підвищилася напруженість серед особового складу і виникають постійні конфлікти, які ставлять під питання виконання поставлених завдань", - сказав вояка на відео.

До слова, у соцмережах також нещодавно "гуляло" відео, на кадрах якого чоловіки у формі російських військових ґвалтують свого товариша по службі. У підписі до відео зазначалося, що це так у війську окупанти зустрічають мобілізованих росіян.

Friendly fire - вогонь проти своїх військ

Російські військові, які потрапили в полон до ЗСУ, неодноразово розповідали про те, що у них дуже часто трапляються обстріли своїх же підрозділів. Чи то навмисно, чи то через недолугість таке відбувається систематично. Нові такі свідчення з'явилися нещодавно від військових 9-го полку ЗС РФ, які здалися в полон. Зокрема окупанти розповіли про своє вкрай тяжке становище із забезпеченням, що вони не їли три доби, а також поскаржилися, що по них "шмаляли свої ж".

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) взагалі зазначили, що на Донеччині російські окупанти ліквідували значну частину самих себе завдяки "дружньому вогню".

Експерти Інституту додали, що "др ужній вогонь" зазвичай спричиняє обмежену кількість втрат під час війни, але зазвичай це не близько 60% від загальної кількості втрат, що демонструє відсутність зв’язку та координації командування та управління між російськими військами.

Харчування окупантів

Упродовж цього також варто згадати і те, як харчуються загарбники. Так, один з російських полонених "мобіків" в інтерв'ю YouTube-каналу Володимира Золкіна поділився своїм раціоном. Виявилося, що він кілька днів їв "дари природи", поки не зустрівся із ЗСУ, які взяли його в полон.

"Я блукав кілька днів, їв сирі гриби, пив з калюжі. Перші три дні води не було взагалі, я збирав краплі з опалого листя, злизував. Бувало траплявся соняшник, я звідти збирав насіння і їв. Потім знайшов в ящиках, які покинули на позиціях, вичавлену пачку майонезу. там було трохи, я ним обмазав насіння і їв", - розповів українському журналісту Дмитру Карпенку окупант.

І про те, що російському війську часто-густо нема чого їсти та навіть пити, розповідають й інші полонені росіяни, яких неодноразово рятували від спраги калюжі.

Погрози розстрілом

Окупантів, які не хочуть йти в бій або відмовляються продовжувати воювати, погрожують вбити. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на слова дружини і матерів російських вояків. За їхніми словами, на Донеччині запроторили до підвалу мобілізованих РФ, які відмовилися штурмувати позиції ЗСУ. Їх утримують на території селища Завітне Бажання.

Як повідомили жінки, їхні чоловіки мали бронь від призову до армії, але їх таки мобілізували. Спочатку їх відправили на навчальний полігон, а потім без спецпідготовки кинули на "нуль" в Україні. Там понад два десятки бійців ЗС РФ написали рапорти про відмову брати участь у штурмі.

За словами родичів військових, їх утримують у підвалі, не годують, не дають помитися та нічого не пояснюють. "Відмовників" називають зрадниками та погрожують розстріляти.

За інформацією родичів, до кінця жовтня мобілізовані перебували за 40 кілометрів від окупованого Маріуполя, у лісосмузі будували бліндажі, в бойових діях не брали участі, здавши військове спорядження. Звідти тих, хто відмовився воювати, відвезли в підвал до села Завітне Бажання.

Одна з дружин мобілізованих Олена Кашина розповіла, що її чоловік ніколи не служив, а після прибуття до України ніс вахту в окопі. За два дні він зателефонував і розповів, що не хоче вбивати людей, "заплющить очі та вуха" і чекатиме на розстріл, який пообіцяв замполіт роти, коли кілька мобілізованих заявили, що відмовляться воювати.

"Перед написанням рапорту замполіт 5-ї роти сказав, що якщо вони щось пишуть, то їх розстріляють, закинуть у спільну яму, а родичам напишуть, що вони зникли безвісти. Мій чоловік телефонував і сказав: "Льон, мене сьогодні наші можуть розстріляти", - переказала слова чоловіка Кашина.

Але рапортам мобілізованих не дали ходу, стверджує вона. За її словами, 6 відмовників залишили у таборі готувати їжу військовим, ще вісьмох відвезли до підвалу.

Раніше військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії поскаржилися губернатору, що під селом Павлівка на Донеччині зазнали великих втрат, а мобілізовані з Воронезької області заявили, що командування кинуло їх на передову без підготовки, внаслідок чого з 500 людей вижили 40 осіб.

Нагадаємо, що російські військові можуть здатися в полон і зберегти своє життя. Телефони гарячої лінії "Хочу жить": +380665803498 та +380931192984.

Президент України Володимир Зеленський через шалені втрати РФ в Україні закликав мобілізованих росіян або протестувати, або здаватися в полон до ЗСУ та СБУ.

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