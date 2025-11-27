Падає зір? : неочікувані поради від офтальмологів, як зберегти ясність погляду

В Україні більшає звернень до медиків через зір / © Credits

Блекаути, спричинені ворожими обстрілами, завдають серйозного удару по зору українців. Тривалі періоди без світла змушують людей працювати та читати в напівтемряві, що призводить до надмірного напруження зорового апарату. Офтальмологи фіксують збільшення кількості звернень від пацієнтів різного віку.

Наслідки роботи в темряві досліджувала кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.

Головна небезпека для старшого покоління

Надія Михайлівна, яка «обожнює багато читати, розв’язувати ребуси і дрібну роботу», розповідає, що постійне бажання «дочитати» в умовах, коли «світловий день короткий», призводить до серйозної втоми.

«Коли похмурі дні, немає світла, коли довго відключають… сім-шість часов, а світловий день короткий, а ти хочеш дочетати, а вже всьо — очі зливаються, — ділиться вона, додаючи: — Я думаю, хоч би не осліпнути».

Періоди, коли «все пливе перед очима», стали частішими і тривалішими.

Під час огляду офтальмологиня підтвердила, що крім вікових змін і катаракти (помутніння кришталика), вона помічає тривожний симптом — високий очний тиск. Саме на нього безпосередньо впливає напруження очей у темряві.

«Коли наша зіниця розширена — це те, що ви любите в темноті читати, — тиск збільшується. Це стан, який не просто небезпечний, він грозить сліпотою», — застерігає лікарка.

Цілий комплекс проблем, пов’язаних з віком та анатомією ока, загострила саме темрява. Лікарі категорично радять: «Не читати, не працювати в темноті. Зараз блекаути, коли темно — ми не працюємо зблизька».

Проблеми молодого покоління та синдром «піску»

Якщо у старшого покоління темрява загострює хронічні проблеми, то у молодшого через надмірне напруження зорового апарату відбувається передчасне старіння очей і погіршення зору.

Серед загальних симптомів погіршення зору фіксують:

головний біль

відчуття «піску» в очах

неможливість навести фокус

29-річна Марія скаржиться на сильну втому, особливо останній місяць: «Є відчуття, що щось заважає, різкість зменшилася, це заважає мені читати, писати». Водночас за комп’ютером вона проводить «у середньому від 8 годин».

Правило «20–20–20» та автономне освітлення

Порада лікарки для Марії та всіх, хто багато працює за комп’ютером, особливо під час відключень:

Автономне освітлення: навіть під час відключення світла використовуйте автономні лампи, щоб у приміщенні працював не лише екран комп’ютера. Це допомагає очам не так сильно напружуватися. Перерви: робіть перерви за правилом 20–20–20, тобто кожні 20 хвилин робимо перерву на 20 секунд і дивимося на 20 метрів вперед. Взяли чай і пішли дивитися у вікно. Зволоження: регулярно крапайте зволожувальні краплі. Режим: за дві години до сну не користуйтеся телефоном, особливо «з положення лежачи».

Офтальмологиня підсумовує: «Яка б робота важлива не була, однаково здоров’я важливіше».

Щоб вберегти зір в умовах постійної темряви, необхідно також контролювати рівень цукру, слідкувати за дефіцитом вітамінів і регулярно перевіряти гостроту зору дорослим та дітям.

