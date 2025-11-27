- Дата публікації
- Ексклюзив ТСН
- 260
- 3 хв
Падає зір? : неочікувані поради від офтальмологів, як зберегти ясність погляду
Постійне перенавантаження очей у пітьмі впливає на зір і загострює проблеми. Лікарі фіксують збільшення кількості звернень.
Блекаути, спричинені ворожими обстрілами, завдають серйозного удару по зору українців. Тривалі періоди без світла змушують людей працювати та читати в напівтемряві, що призводить до надмірного напруження зорового апарату. Офтальмологи фіксують збільшення кількості звернень від пацієнтів різного віку.
Наслідки роботи в темряві досліджувала кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.
Головна небезпека для старшого покоління
Надія Михайлівна, яка «обожнює багато читати, розв’язувати ребуси і дрібну роботу», розповідає, що постійне бажання «дочитати» в умовах, коли «світловий день короткий», призводить до серйозної втоми.
«Коли похмурі дні, немає світла, коли довго відключають… сім-шість часов, а світловий день короткий, а ти хочеш дочетати, а вже всьо — очі зливаються, — ділиться вона, додаючи: — Я думаю, хоч би не осліпнути».
Періоди, коли «все пливе перед очима», стали частішими і тривалішими.
Під час огляду офтальмологиня підтвердила, що крім вікових змін і катаракти (помутніння кришталика), вона помічає тривожний симптом — високий очний тиск. Саме на нього безпосередньо впливає напруження очей у темряві.
«Коли наша зіниця розширена — це те, що ви любите в темноті читати, — тиск збільшується. Це стан, який не просто небезпечний, він грозить сліпотою», — застерігає лікарка.
Цілий комплекс проблем, пов’язаних з віком та анатомією ока, загострила саме темрява. Лікарі категорично радять: «Не читати, не працювати в темноті. Зараз блекаути, коли темно — ми не працюємо зблизька».
Проблеми молодого покоління та синдром «піску»
Якщо у старшого покоління темрява загострює хронічні проблеми, то у молодшого через надмірне напруження зорового апарату відбувається передчасне старіння очей і погіршення зору.
Серед загальних симптомів погіршення зору фіксують:
головний біль
відчуття «піску» в очах
неможливість навести фокус
29-річна Марія скаржиться на сильну втому, особливо останній місяць: «Є відчуття, що щось заважає, різкість зменшилася, це заважає мені читати, писати». Водночас за комп’ютером вона проводить «у середньому від 8 годин».
Правило «20–20–20» та автономне освітлення
Порада лікарки для Марії та всіх, хто багато працює за комп’ютером, особливо під час відключень:
Автономне освітлення: навіть під час відключення світла використовуйте автономні лампи, щоб у приміщенні працював не лише екран комп’ютера. Це допомагає очам не так сильно напружуватися.
Перерви: робіть перерви за правилом 20–20–20, тобто кожні 20 хвилин робимо перерву на 20 секунд і дивимося на 20 метрів вперед. Взяли чай і пішли дивитися у вікно.
Зволоження: регулярно крапайте зволожувальні краплі.
Режим: за дві години до сну не користуйтеся телефоном, особливо «з положення лежачи».
Офтальмологиня підсумовує: «Яка б робота важлива не була, однаково здоров’я важливіше».
Щоб вберегти зір в умовах постійної темряви, необхідно також контролювати рівень цукру, слідкувати за дефіцитом вітамінів і регулярно перевіряти гостроту зору дорослим та дітям.
