Падіння стелі на двох станціях метро у Києві: що відомо

На перон станції на червоній лінії у метро впала частина покрівлі. / © соцмережі

Реклама

У метро Києва справжній стелепад. Вчора, 15 лютого, на станції метро «Теремки» обвалилася підвісна стеля. Це трапилося близько опівночі на синій гілці метро і ніхто з пасажирів дивом не постраждав. Ще одне падіння частини покрівлі стелі сталося на станції «Чернігівська» на червоній гілці підземки. Небезпечна частина стелі впала на перон станції, близько 19:00.

Як пояснили ТСН.ua у Київському метрополітені падіння частини покрівлі трапилося унаслідок складних погодних умов — різких перепадів температури — від мінусової до плюсової та сильних опадів.

«На платформі наземної станції метро „Чернігівська“ відбулося локальне відшарування частини штукатурного покриття стелі. Постраждалих немає. Місце інциденту оперативно огородили та прибрали. Також проведено візуальний та інструментальний огляд усієї стелі», — повідомили ТСН.ua у Київському метрополітені.

Реклама

Там додають, що станція працює у звичайному режимі, без змін у роботі.

Нагадаємо, у столиці біля входу на станцію метро «Теремки» обвалилася частина стелі. Судячи з відео, яке опубліковано в Мережі, впала секція. Надзвичайна подія трапилася ще 15 лютого пізно ввечері. Станція метро «Теремки» — остання найновіша станція, яка була збудована та введена в експлуатацію у столиці — грудень 2013 року.