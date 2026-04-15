Падіння з висоти в ТРЦ у Києві: що відомо про загиблого

ТРЦ «Гулівер» у Києві / © УНІАН

Поліція Києва встановлює обставини трагедії, яка сталася у приміщені торговельно-розважального центру «Гулівер», де загинув чоловік після падіння з висоти.

Деталі трагедії ТСН.ua повідомили джерела у поліції Києва.

У поліції кажуть, що причину падіння наразі встановлює слідство.

«Чоловік 1976 року народження — йому було 49 років», — повідомили у поліції Києва.

Там не змогли відповісти на запитання: чи був загиблий киянином і де працював.

«Наразі така інформація відсутня. Данні про подію внесені до ЄРДР за частиною 1 статтею 115 ККУ, з позначкою „самогубство“. Поверх з якого випав чоловік наразі встановлюють слідчі», — кажуть у поліції.

Нагадаємо, у середу, 15 квітня, у київському ТРЦ «Гулівер» чоловік упав із п’ятого поверху та загинув. Відвідувач отримав травми, несумісні з життям.

