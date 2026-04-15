ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
417
Час на прочитання
1 хв

Падіння з висоти в ТРЦ у Києві: що відомо про загиблого

Поліція розслідує обставини трагічного випадку.

Автори публікації
Олександр Марущак, Кирило Шостак
ТРЦ "Гулівер" у Києві

ТРЦ «Гулівер» у Києві / © УНІАН

Поліція Києва встановлює обставини трагедії, яка сталася у приміщені торговельно-розважального центру «Гулівер», де загинув чоловік після падіння з висоти.

Деталі трагедії ТСН.ua повідомили джерела у поліції Києва.

У поліції кажуть, що причину падіння наразі встановлює слідство.

«Чоловік 1976 року народження — йому було 49 років», — повідомили у поліції Києва.

Там не змогли відповісти на запитання: чи був загиблий киянином і де працював.

«Наразі така інформація відсутня. Данні про подію внесені до ЄРДР за частиною 1 статтею 115 ККУ, з позначкою „самогубство“. Поверх з якого випав чоловік наразі встановлюють слідчі», — кажуть у поліції.

Нагадаємо, у середу, 15 квітня, у київському ТРЦ «Гулівер» чоловік упав із п’ятого поверху та загинув. Відвідувач отримав травми, несумісні з життям.

Також повідомлялось, що у Києві дівчина випала з вікна. Трагедія сталася 9 березня на Троєщині.

Дата публікації
Кількість переглядів
417
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie