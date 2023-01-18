Падіння гвинтокрила у Броварах: перші години після авіакатастрофи зі слів свідків

На дитячий навчальний заклад “Джерельце” вертоліт впав саме тієї миті, коли дітей приводили сюди батьки, йдеться в ТСН.

Виглядає так, що вертоліт впав на дитячий садок, його буквально протягло по даху і він зупинився вже біля під'їзду 12-поверхівки - ґвинт скрутило, пом’яло машину під під'їздом.

Вікна Дмитра на першому поверсі саме виходять на дитсадок, лдразу кинувся на порятунок одним із перших. “Я біля вікна сидів і це бачив. На руках передавали дітей. Я підбіг, вибив вікна, двері, ми разом рятували діточок, вихователі… Залізні ворота ми вирвали якось, не пам'ятаю, як ми це зробили, звідти повибігали дітки. Я пам’ятаю, як останню дістав, дівчинку, я спитав, як її звати, і закутав в куртку в крові. Батько не впізнав, вивів туди, і батько кричав, я потім зрозумів, що то її батько був, бо він кричав Поліна, кажу, що ось Поліна, він каже, це не моя Поліна, повернувся і побіг. Потім повернувся, настільки обличчя в крові, а батько в шоці, всі в шоці, бігли за своїми дітьми”, - розповідає Дмитро.

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“Нам до квартири занесли, я перший почав надавати медичну допомогу, а потім і мій друг, заспокоїли, записали імена”, - розповідає Гліб.

Старшокласники Андрій та Гліб сьогодні не пішли до школи, як уміли, рятували малюків. “Одна дівчинка не пам'ятає свого прізвища, а інша - пам’ятала своє прізвище, ім'я та по-батькові. Ми змогли знайти виховательку і віддати дітей. Я перекисом обробив, водички дав попити, цукерок, говорив. У хлопчика були маленькі подряпини і він каже, вертоліт прилетів, а я кажу ні, ти так мамі не кажи, ти кажи, що котик поцарапав. Знайшла його мама, розплакалася, а він каже, котик поцарапав”, - розповідає Гліб.

Стурбованих родичів та переляканих дітей збирали в розгорнутому неподалік пункті допомоги. “Батьки в стресі, психологи з ними працюють, хто на краплях, хтось непритомніє”, - розповідають волонтери.

Мама Мілани не може оговтатися - дитину врятував цілий ланцюжок співпадінь. “Я мала її повести, але ми мали зідзвонитися з вихователем, але вона теж не пішла сьогодні на роботу, якісь обставини і вона не пішла на роботу”, - розповідає жінка.

Нагадаємо, уранці гвинтокрил ДСНС, що прямував до однієї із зон активних бойових дій, впав поблизу дитячого садка, де на той момент були діти та працівники закладу, і загорівся.

На борту перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники та екіпаж гвинтокрила. Усі вони загинули.

Загалом, на цю хвилину, за інформацією рятувальників, відомо про 14 загиблих, серед них є одна дитина. Ще 30 людей доправили до лікарень, 5 з них у тяжкому стані - вони мають глибокі опіки. Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ призначили керівника Національної поліції Ігоря Клименка. На зараз на місці трагедії уже завершили пошуково-рятувальні роботи.

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