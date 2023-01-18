Падіння гвинтокрила у Броварах: загинули два пілоти, є постраждалі діти

У Броварах 18 січня внаслідок падіння гелікоптера біля дитячого садка загинуло два пілоти.

Про це ТСН.ua повідомили у поліції міста.

"Загинули два пілоти. Є постраждалі діти. Скільки саме - з'ясовуємо", - повідомили в Броварській поліції.

Водночас в етері національного телемарафону з посиланням на Броварське управління поліції зазначили, що наразі відомо про трьох загиблих, ще 5 людей зазнали поранень.

Варто зазначити, що 18 січня у місті Бровари, що під Києвом, поблизу дитячого садочка та багатоповерхівок впав гвинтокрил. Це підтвердили в Офісі президента України.

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Як повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. Наразі всіх евакуювали, є постраждалі.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що гвинтокрил, який впав в Броварах, призначений для потреб ДСНС.

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