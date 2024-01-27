Падіння Іл-76 під Бєлгородом: патологічна брехня в заявах росЗМІ — огляд

Наразі представники ООН заявили, що не можуть перевірити інформацію російської сторони або обставини катастрофи.

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії розбився військовий літак Іл-76. В заявах росЗМІ є багато розбіжностей щодо версій падіння літака.

“Іл-76 зазнав аварії”

Об 11.48 губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що на місці працюють слідча група та МНС. “Подія в Корочанському районі. Зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Змінив свій робочий графік і виїхав у район. Усі подробиці пізніше”, — написав він у Telegram-каналі.

О 12.33 російський “Интерфакс”, з посиланням на Міноборони Росії, повідомив про “аварію в Бєлгородській області військово-транспортного літака Іл-76” з 65 полоненими українськими військовими та дев'ятьма росіянами.

“24 січня близько 11:00 мск при виконанні планового польоту зазнав аварії літак Іл-76 у Бєлгородській області. На борту знаходилися 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, 6 членів екіпажу літака та 3 супроводжуючих”, — сказали в Міноборони РФ”, — повідомляє “Интерфакс”.

Примітно, що станом на 12.33 не йдеться про збиття літака Іл-76. Російські ЗМІ, з посиланням на міноборони, повідомляють, що ІЛ-76 “зазнав аварії”.

Вибух на місці падіння Іл-76 / Скриншот

Українські військовополонені на борту

До речі, першими про начебто перебування на борту Іл-76 українських військовополонених повідомив російський Телеграм-канал Fighterbomber. Інформація була оприлюднена о 12:08. Утім буквально за три хвилини — о 12:11 — допис був видалений.

Істерика у російських ЗМІ щодо збиття літака Іл-76 починається о 13.08, після заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова.

Останній на засіданні Держдуми РФ заявляє про те, що літак нібито перевозив 65 українських військовополонених і що його нібито збили трьома ракетами ЗРК Patriot чи ЗРК IRIS-T. “Літак Іл-76 був збитий трьома ракетами зенітно-ракетного комплексу або Patriot, або IRIS-T німецького виробництва, фахівці розберуться”, — наголошує Картаполов на пленарному засіданні держдуми РФ.

Варто зауважити, що російський депутат не уточнив, звідки в нього такі дані.

Він також повідомив, що військовополонених нібито перевозили два борти: інший Іл-76 з 80-ма українськими бранцями на борту нібито встиг розвернутися після падіння першого авіалайнера у Бєлгородській області.

Картаполов також стверджував, що сторони готували обмін у форматі “192 на 192”, але тепер, за його словами, обміни полоненими між Росією і Україною, “мабуть, будуть поставлені на паузу”.

Проаналізуємо ці заяви російського депутата.

Аналіз заяв Картаполова

Приблизно об 11:00 з’являється інформація про падіння російського літака Іл-76 в Бєлгородській області. Але є декілька нюансів.

Перше: після 10:00 у Бєлгородській області було оголошено ракетну небезпеку і відповідно закрито повітряний простір. Про те, що у Бєлгородській області за деякий час до катастрофи було оголошено ракетну небезпеку інформує і Телеграм-канал Mash. “За деякий час до НП у регіоні було оголошено ракетну небезпеку”, — йдеться у повідомленні.

Це стала практика російської сторони, коли під час можливої ракетної атаки чи атаки БПЛА російська сторона оголошує план “Ковер”. Тобто закриває повітряний простір. Йдеться про унеможливлення ураження повітряних суден. І тут виникає питання: якщо оголошено було повітряну тривогу і відповідно ракетну небезпеку, і повітряний простір закритий, яким чином два російських Іл-76 опинилися в небі над Бєлгородською областю у момент ракетної небезпеки, у момент, коли працюють російські системи ППО?

Звертаю увагу, працювали саме російські системи ППО. Причому удари українською стороною завдавалися одночасно по декількох областях Російської Федерації: Бєлгородській, Орловській та інших.

Причому після 10-й години російська сторона заявляла про те, що системами ППО начебто знищено декілька БПЛА. Зокрема, російські пабліки повідомляли про збиття БПЛА літакового типу в районі н.п. Ближнє у Бєлгородському районі Бєлгородської області Російської Федерації. Село входить до складу муніципального утворення Безсоновське сільське поселення.

Таким чином, йдеться про свідомий характер російської провокації, а саме: Іл-76 підставляли під удар саме російської ППО навмисно. Наражаючи при цьому на смертельну небезпеку не тільки українських військовополонених, а й російських військовослужбовців — 6 членів екіпажу літака і троє осіб супроводу. Нагадаю, всі, хто перебував на борту, загинули.

Також нагадаю події у ніч на 8 січня 2020 року, коли після вильоту з аеропорту Тегерану зазнав катастрофи літак Boeing 737-800 NG української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, що прямував до Києва. На борту перебували 176 пасажирів з семи країн світу, усі вони загинули.

Тоді російська сторона активно просувала версію, що російський “ТорМ1”, який був на озброєнні КВІР, зафіксував американський безпілотник (БПЛА), але тут на шляху виник цивільний літак і ракети переключилися на іншу, більшу за розміром ціль.

9 січня 2020 року — за три дні до того, як Тегеран офіційно визнав факт збиття Boeing через людську помилку, — колишній конструктор КБ “Сухой”, авіаексперт Вадим Лукашевич у інтерв’ю газеті Правда.ру заявив, що в трагедії з українським літаком винен т.зв. ‘мимовільний запуск”. Тобто, Росія вже тоді відпрацьовувала сценарій “хотіли збити одну ціль, а влучили в іншу”.

Показово, що інформацію, яку вкидали російські ЗМІ і яку підхопили українські ЗМІ, зокрема озвучував експерт “Інституту Майбутнього” Ігор Тишкевич.

Тоді росіяни і іранці припустилися однієї важливої помилки, а саме: заявили, що літак знищили через начебто помилку оператора протиповітряної оборони.

Але, у нашому випадку, виключати що російський ЗРК випустив ракету в автоматичному режимі, не можна. Йдеться про те, що російський ЗРК зафіксував український безпілотник (БПЛА), але тут на шляху виник Іл-76 і ракети переключилися на іншу, більшу за розміром ціль.

Йдемо далі і продовжуємо разом аналізувати заяви депутата держдуми РФ Картаполова.

У своїх заявах він звинувачує в збитті літака українську систему протиповітряної оборони IRIS-T або Patriot, та вказує на три вибухи.

Своєю чергою міноборони РФ та слідчий комітет заявили, що Іл-76 нібито збили ЗСУ із ЗРК з району населеного пункту Липці Харківської області. Точка пуску ракети, яка вразила літак Іл-76 у Бєлгородській області, знаходилась у селі Липці Харківської області. Про це 26 січня повідомив Слідчий комітет Росії.

“За допомогою радіолокаційних засобів об'єктивного контролю повітряного простору, а також наслідком встановлено, що зенітно-ракетне озброєння, з якого було вражено військово-транспортний літак, розташовувалося в Липцях Харківської області”, — сказано в Telegram-каналі відомства.

Однак відстань від точки збиття до начебто точки запуску ракети (селище Липці Харківської області) більше 100 кілометрів. Але справа в тому, що ЗРК IRIS-T — комплекс середнього радіуса дії. Дальність ураження цілі — до 40 км, а висота ураження — до 20 км. Ракети комплексу розвивають швидкість до 3 тис. км/год. Час реакції на ціль — 15 сек.

Знов не сходиться.

Відзначу, що ракетний комплекс Patriot може протидіяти ворожій авіації та збивати ракетоносії на відстані до 150 км. Але головний плюс ЗРК — комплекс здатний одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей, а потім безперервно супроводжувати ВІСІМ із них. А ще випускати та наводити на кожну з цих ВОСЬМИ цілей до трьох ракет.

Звертаю увагу, що Картаполов повідомляв, що військовополонених нібито перевозили ДВА борти. Інший Іл-76 з 80-ма українськими бранцями на борту нібито встиг розвернутися після падіння першого авіалайнера у Бєлгородській області.

Зважаючи на заяву росіян про два борти, які летіли в Бєлгород, після удару Patriot другий російський літак не зміг би уникнути ураження. Бо цей ЗРК має можливість не лише безперервно супроводжувати ВІСІМ цілей. Але, головне, випускати та наводити на кожну з цих ВОСЬМИ цілей до трьох ракет. Однак про нього росіяни фактично “забули”, заявляючи винятково про один “збитий ЗСУ” літак.

Хотів би нагадати Картаполову, що над Брянською областю підрозділи зенітно-ракетного комплексу Patriot ЗСУ 13 травня 2023 року протягом пʼяти хвилин знищили ПʼЯТЬ російських літаків.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних сил. “Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони”, — йдеться у повідомленні.

Тоді, за словами Ігната, українські ракетники використали саме ЗРК Patriot для ліквідації винищувача Су-34, винищувача Су-35, двох вертолітних комплексів радіоелектронного придушення Мі-8МТПР-1 та багатоцільового вертольота Мі-8.

Чому звинувачення РФ є безпідставними

Таким чином, звинувачення Росії в збитті літака українською стороною є абсолютно безпідставними.

Наголошую, мета провокації Росії полягала у зриві військово-технічної співпраці з Україною.

Напередодні збиття літака Іл-76 у Бєлгородській області у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони країн НАТО, на якій було вирішено питання про передачу Україні засобів ураження далекого радіусу дії. У Росії вважають, що ці засоби можуть бути використані для ударів по її території.

Галасом навколо збиття транспортника Москва намагається показати, що Київ начебто порушує взяті на себе зобов'язання щодо незастосування західних зразків зброї по території Росії. На їхню думку, це може призвести до того, що західні партнери України відмовляться від передачі їй цих засобів.

Схожа ситуація була перед тим, як Чехія мала передати Україні самохідні артилерійські установки Dana-M2. 30 грудня минулого року росіяни звинуватили Україну в ударі по Бєлгороду саме чеськими боєприпасами.

Провокація ворога мала на меті заблокувати нам передачу боєприпасів до САУ. Та вже через три дні Чехія передала ЗСУ 26 самоходок Dana-М2, які вважаються одним з найкращих у своєму класі.

Росія продовжує вдаватися до провокацій, щоб зірвати військово-технічну співпрацю української сторони із Заходом, дискредитувати Київ, залякати його партнерів і зірвати всі поставки.

Нагадаю, що чергове, 18-те засідання західної коаліції у форматі “Рамштайн” відбулося 23 січня в онлайн-режимі. Одним із ключових питань цього засідання стало продовження постачання Україні далекобійної зброї.

Наразі представники Організації Об'єднаних Націй заявили, що не можуть перевірити інформацію російської сторони або обставини катастрофи. Заступниця генсека ООН нагадала, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування.

Дмитро Снєгирьов

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