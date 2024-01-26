Падіння Іл-76: росіяни показали фрагмент тіла з тату, але є нюанс

З моменту падіння Іл-76 на Бєлгородщині минуло 2 дні, однак усі обставини та імена тих, хто був на борту, досі лишаються невідомими. Власне, як і те, де поділися тіла всіх загиблих.

Хто ж був на борту, що кажуть в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, які заяви роблять росіяни і що вони демонструють на єдиному тілі, яке нібито виявили на місці падіння літака, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Моторошні кадри

Кремль дав відмашку слідчому комітету РФ опублікувати кадри з нібито тілами українських військовополонених після авіатрощі на Бєлгородщині. І хоча росіяни стверджують, що на борту перебували нібито 65 військовополонених, 6 членів екіпажу і троє супроводжуючих, на відео показують лише одне тіло.

❗Слідчий комітет РФ опублікував відео з місця падіння Іл-76 у Білгородській області.



На кадрах помітні фрагменти тіл. Зокрема покащані відірвані руки з татуюваннями.



Людям зі слабкою психікою таке краще не дивитись. 18+ pic.twitter.com/6BJMiHYNri — Новини Донбасу (@novostidnua) January 25, 2024

Для чого це зроблено?

Згодом росіяни показово демонструють кисть руки з татуюванням, ці кадри явно показані глядачеві навмисно. При маніпуляціях вона чомусь дивно рухається, явно не від вітру. Ймовірно хтось підправляє руку, щоб татуювання було краще видно на камеру? Варто звернути увагу на те, що і місце “відриву” кисті заблюрене. І не забуваємо, що маємо справу з патологічними брехунами, тож і рука, як і тіла, одяг та інші предмети та уламки могли бути як видалені та вивезені, так і доставлені на місце аварії літака.

Нагадаємо, що територія авіатрощі досі оточена та ретельно охороняється. І поки Україна наполягає на офіційному розслідуванні катастрофи із залученням міжнародних експертів та слідчих, Росія категорично проти. Сценарій схожий на авіатрощу літака Пригожина, тоді до розслідування жодних міжнародних експертів теж не допустили, бо що? Бо було, що приховувати. Зате це не заважає слідчому комітету РФ робити гучні заяви, що 100% у трагедії винна Україна.

“Для расследования уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты. В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, осмотр места происшествия продолжается. Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого террористического акта”.

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Легенда рашистів

Звісно, не відмовляються рашисти й від легенди, що на борту літака були саме українські військовополонені.

“24 января 2024 года в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились 6 членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли. Следственным комитетом России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)”.

Де тіла?

Але лише вдумайтеся у ці цифри: 65 полонених, 6 членів екіпажу, 3 супроводжуючих, що мало змахує на правду. Тож де усі ці тіла? ​​З моменту падіння літака Іл-76 минуло вже дві доби і досі немає жодних вагомих доказів, що на борту були українці, крім слів росіян. Наразі навіть в ООН не можуть встановити, чи дійсно перебували на борту літака Іл-76 українські військовополонені. Там також нагадали, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування інциденту. У той час коли Росія категорично проти, і нагадали їм про відповідальність за злочини.

Відмова від розслідування

Якщо Росія так і не підпустить міжнародних експертів до розслідування, в держдепі США будуть вважати цей вчинок фальсифікацією фактів і приховуванням злочину.

Заява розвідки

Водночас у ГУР заявили, що Україна не була поінформована про маршрут і спосіб перевезення військовополонених. І поки російських вояк тримали у безпеці, ворог міг робити усе можливе задля провокацій. У випадку, якщо найстрашніша версія для України підтвердиться, це означатиме, що Росія відверто і офіційно використала українських військовополонених як живий щит. Для чого? Питання, на яке ми не факт, що отримаємо відповіді.

Наразі Сдідчий комітет РФ стверджує, що знайшов чорні ящики і нині вони на експертизі. До слова, 24 січня мав відбутися ювілейний і найбільший обмін військовополоненими за час повномасштабної війни, заявили в українській розвідці.

Що далі?

Нині офіс омбудсмена звернувся до Червоного Хреста, адже коли проводиться транспортування, переміщення військовополонених, зміна їх місця утримання, росіяни зобов’язані інформувати про це.

Збір інформації продовжують і в Білому домі, але офіційно коментувати наразі нічого не беруться. Омбудсмен Лубінець наголосив, що українська сторона досі так і не отримала офіційних списків полонених, які, як стверджує російська сторона, нібито загинули на борту літака, а ті списки, які з'явилися у публічному просторі раніше, мають низку неточностей.

До слова, путінська пропагадистка Симоньян, яка вкинула в мережу списки військовополонених, які нібито були на борту, має всі шанси нарватися на свого господаря, адже говорящій рот Путіна Пєсков заявив, що про опубліковані списки він взагалі нічого не знає. У ГУР цю ситуацію коментують так:

Фільтруйте інформацію

Наразі триває розслідування, а українська сторона намагається відновити перемовини про обмін військовополонених. Закликаємо усіх дотримуватися інформаційної гігієни і пам’ятати з ким ми воюємо: брехунами, вбивцями та мародерами, які здатні вигадати будь що, аби хоч якось відмити кров на своїх руках.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Падіння Іл-76: росіяни показали фрагмент тіла з тату! Версії РФ розсипаються!

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