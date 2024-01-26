Падіння російського ІЛ-76: чи були там військовополонені і що приховує Росія

Військово-транспортний літак ІЛ-76 розбився у Бєлгородській області 24-го січня. У Головному управлінні розвідки зазначили, що на його борту могли бути як ракети С-300, так і люди. Також відомо, що того дня мав статися один з найбільших обмінів з початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Прокоф’євої.

Падіння російського ІЛ-76: чи були там українські військовополонені

Спочатку росіяни заявили про роботу ППО у небі над Бєлгородом. Проте згодом окупанти заявили про роботу вже української ЗРК. Далі гірше - мовляв на борту були наші військовополонені.

На підтримку цієї історії російська пропагандистка Маргарита Симонян викатила список нібито загиблих. Однак з’ясувалося, щонайменше 18 осіб із цього переліку вже обміняли – ще на початку січня. Приміром, 22-й номер Максим Коноваленко, який нібито перебував на збитому літаку, повернувся додому ще 4 січня.

Коли сталася трагедія в Оленівці в інтернеті одразу з’явилися кадри з убитими українцями. Росіяни поспіхом намагались видати жахливу картинку за дійсність і тут - публікують кадри з місця падіння літака із заблюреними тілами і навіть українські паспорти. Щоправда від авіатрощі до публікації минуло кілька днів. Водночас уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що наразі в Україні не бачать ознак того, що на літаку Іл-76 була велика кількість військовополонених.

Розбитий Іл-76

"За моєю інформацією, я не можу ствердно сказати що там були військовополонені. Я не є експертом, але якщо б у росіян були якісь фото відео, які б вони могли показати що там знаходились наші військовополонені вони б це уже використали", - каже Лубінець.

Окупанти не повідомили Україну, яким транспортом везтимуть полонених

Військовий літак Іл-76 упав у той день, коли планувався обмін. У ГУР наголосили - це мав бути один із найбільших обмінів військовополоненими з Російською Федерацією. Але через падіння Іл-76 цього не сталося.

- українську сторону не проінформували, яким саме транспортом везтимуть наших людей. Росіяни також не попереджали про забезпечення безпеки повітряного простору в районі Бєлгорода, а саме так неодноразово робили під час попередніх обмінів. Президент Володимир Зеленський вимагає міжнародного розслідування.

Вибух на місці падіння Іл-76 / Скриншот

"Росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства", - сказав Зеленський.

Росія не допустила на місце падіння навіть власних рятувальників

Росія не дала згоди на міжнародне розслідування. На місце падіння літака там не пустили навіть російських рятувальників, що вже казати про міжнародних експертів - стверджують у ГУР.

Українській розвідці стало відомо, що насправді на борту мали перебувати російські високопосадовці. Однак, в останній момент ФСБ заборонила їм сідати у літак.

"Їхні прізвища відомі і будуть названі і матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ їм сказало не сідати на цей борт", - пояснив представник ГУР Андрій Юсов.

Фото з місця падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ 24 січня / Фото: російські телеграм-канали

До моргу у Бєлгороді доставили лише п’ять тіл. За фактом авіатрощі СБУ відкрила кримінальне провадження - за порушення законів та звичаїв війни. Водночас Україна звернулася до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням провести інспекцію місця падіння російського Іла.

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Нагадаємо, Жданов розповів, що насправді могло статися з Іл-76 і хто був на борту.

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