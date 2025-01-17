Падіння вертольта у Броварах, на борту якого був очільник МВС: кого звинувачують у трагедії

У Броварах впав вертольот ДСНС. Тоді в авіакатастрофі загинуло все керівництво МВС, зокрема і міністр Денис Монастирський. Якими є результати розслідування?

Два роки тому сталась авіакатастрофа в Броварах. Гвинтокрил ДСНС упав на дитячий садок, загинуло керівництво МВС, зокрема міністр Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін, а ще 4 цивільних, серед яких була і дитина. Десятки людей дістали тоді поранення. Ще 2023 правоохоронці завершили слідство, а цьогоріч справу передали до суду.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Гвинтокрил летів над Броварами. О 08:20 борт ДСНС номер 54, на якому був міністр внутрішніх справ Денис Монастриський, його заступник Євген Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники та екіпаж – впав на подвір'я дитячого садка. На той момент частина дітей снідала, когось із малечі - лише привели.

Уламки гвинтокрила зачепили житловий будинок і пошкодили припарковані авто. Витягувати поранених і наляканих із будівлі допомогали перехожі. 10 людей, що були у гвинтокрилі – загинули. А ще четверо цивільних, серед яких одна дитина. 31 людина отримали поранення.

Насліки падіння вертольота

Слідчі Міністерств внутрішніх справ втратило усе керівництво. Ще й під час війни. В той же день призначили виконувача обов'язки міністра. Заборонили службові польоти. Одночасно із цим – почалося розлідування, що ж призвело до трагедії. Серед версій був замах на життя керівників МВС, диверсія, технічна несправність, помилка пілотів і навіть помилкове збиття силами ППО.

За даними слідчиї, гвинтокрил того дня мав перебувати на бойовому чергуванні у межах області. Реагувати на надзвичайні події. На інші ж польоти – дозволів він не мав. Те, що він попрямував до Харкова - вже було порушенням. Про сильний туман екіпажу не повідомили. Пілоти не мали допуску, аби літати у таких умовах. Втім посадовці ДСНС виліт довзолили.

Через туман гелікопетер мав летіти на наднизькій висоті. Інколи – меншій за будівлі у столиці та Броварах. Зрештою це і призвело до трагедії, кажуть прокурори. 63 особи у кримінальному провадженні визнали потерпілими. Ще у серпні 2023 ДБР повідомило про підозру п'ятьом посадовцям Держслужби з надзвичайних ситуацій. Всі вони заперечують вину, але максимально співпрацюють із правоохоронцями. Слідчі ж дії у справі закінчили ще торік. Наразі визначається її підслідність.

Будівля, яка постраждала

Посадовці ДСНС отримали підозру у недбалості та порушенні правил безпеки польотів. І за таке порушення суд може призначити до 10 років позбавлення волі. Садочок "Джерельце", на подвір'я якого упав гвинтокрил, поки не працює. Роботу там відновити цієї осені.

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Нагадаємо, у Броварах на Київщині вранці 18 січня сталася авіакатастрофа. Через падіння гвинтокрила ДСНС загинуло 14 людей, з них одна дитина. Серед жертв керівництво Міністерства внутрішніх справ України: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

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