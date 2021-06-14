Падіння з канатної дороги у Харкові: підліток міг вистрибнути з кабіни через погані результати ЗНО

Хлопець вижив, але його стан важкий.
У Харкові 17-річний хлопець випав із кабіни канатної дороги на жваву вулицю і потрапив під колеса автомобіля.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 14 червня.
Медики прибули на місце за кілька хвилин. Хлопець вижив, але його стан важкий. Він дістав травму голови, а ще - перелом стегна та плеча. Медики кажуть, що парубок, вочевидь, був п'яним. Адже від нього тхнуло спиртним.
За попередньою інформацією, юнак сам вистрибнув, бо хотів покінчити життя самогубством через погані результати ЗНО. Про розповіли медикам знайомі травмованого, але всі дані ще перевіряє поліція. Адміністрація парку каже, що юнак у кабінці був сам і вистрибнув приблизно з 10-метрової висоти.
Як повідомлялося, у Хортицькому районі Запоріжжя рятувальникам довелося знімати з будинку "Людину-павука". Чоловік по стіні видерся аж на 8 поверх багатоповерхівки. За попередньою інформацією, місцевий житель забув ключі від квартири і вирішив потрапити додому через балкон.