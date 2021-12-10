Пакети під забороною: як виконують закон українські супермаркети та скільки коштує "майка"

У столичних супермаркетах середня ціна за пластиковий пакет - 10 копійок.
Відсьогодні в Україні заборонено задарма поширювати поліетиленові мішечки. Відповідний закон набув чинності. Він покликаний виховати в українців відповідальне ставлення до довкілля, адже, як відомо, пластик розкладається впродовж десятків, а то й сотень років.
Про те, як виконують закон українські супермаркети, як громадяни ставляться до цього, та скільки ж, власне, тепер коштує відомий пакет-"майка" - 10 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Так, у столичних супермаркетах середня ціна за пластиковий пакет - 10 копійок. Деякі покупці з подивом роздивляються новинку. Дехто її не помічає і за звичкою набирає торбинки про запас.
Схожа ситуація у Львові. Навіть у мережевих супермаркетах. Якщо вчора люди готували себе до того, що "маєчка" коштуватиме півтори - три гривні, то сьогодні в частині супермаркетів вони й далі безкоштовні.
Альтернатива пластику - біо-пакети.
Реалізацією закону незадоволені і в профільному комітеті Верховної Ради. Там кажуть - клопотатимуть перед урядом про підвищення ціни одноразового пакета. Інакше закон не виконуватиме своєї місії.
Тим часом у Харкові навіть на ринках мішечки вже теж платні. Продавці адаптувалися до новації. Іще за тиждень закупилися пакетами, поки дешеві. А знервовані покупці інколи навіть відмовляються брати товар, почувши про плату.
Але пристосуватися таки доведеться. Від 9 березня 2022-го року в пластику можна буде купувати лише м'ясо, рибу та сипучі продукти, а вже з 2023-го року пластик в Україні піде у минувшину остаточно.
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