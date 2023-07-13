Палац з гамаками: у Києві відкрили унікальну зону для рідкісних ведмедів (фото)

В київському зоопарку розповіли, як турбуються про ведмедів Боб та Чудо.

В Київському зоопарку оновили літню експозицію площею 800 квадратних метрів для експонування унікальних ведмедів. Тут для них є різноманітні іграшки, гамаки, спеціальні годівниці, когтеточки та великий басейн з водограєм.

Для ведмедів тут є різноманітні іграшки, гамаки, спеціальні годівниці, когтеточки та великий басейн з водограєм / фото Київський зоопарк

Унікальність цього вольєру у змішаному експонуванні двох видів ведмедів - тянь-шанського та уссурійського білогрудого. За стіною вольєру знаходяться ведмежі барлоги, і порядок експонування залежить від настрою тварин.

Для ведмедів тут є різноманітні іграшки, гамаки, спеціальні годівниці, когтеточки та великий басейн з водограєм / фото Київський зоопарк

Експозицію офіційно відкриють завтра. Співробітники зоопарку будуть спостерігати, що саме подобається ведмедям з іграшок, а що необхідно прибрати.

Тянь-шанській ведмедиці Чудо у цьому році виповнилось 25 років / фото Київський зоопарк

Ведмеді зоопарку дуже активні, наприклад, ведмедиця Чудо любить відпочивати у гамаку і дуже активна.

Тянь-шанській ведмедиці Чудо у цьому році виповнилось 25 років / фото Київський зоопарк

"Тянь-шанській ведмедиці Чудо у цьому році виповнилось 25 років. ЇЇ дуже поважний вік потребує особливого догляду та умов утримання. В Україні залишилося лише три ведмеді цього виду. Наша ведмедиця Чудо певний час утримувалася в цирку, а зараз насолоджується життям у просторому вольєрі. До війни ми планували знайти для Чудо пару. Навіть хотіли поїхати до Туркменістану, щоб знайти їй хлопця. Ведмедиця ще може народити малюка. Але війна зруйнувала ці плани. На жаль, цей вид ведмедів став дуже рідкісним, хоча ще 30 років тому таким не був", - розповів сайту ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Тянь-шанській ведмедиці Чудо у цьому році виповнилось 25 років / фото Київський зоопарк

Також відвідувачі можуть побачити уссурійського білогрудого ведмедя Боба, він учасник міжнародної програми по розмноженню та збереженню видів ESB. Він дуже активний та непосидючий.

Побачити уссурійського білогрудого ведмедя Боба можна у вольєрі Ведмежого континенту / фото Київського зоопарку

У зоопарку додають, що ведмеді всеїдні тварини. Їх раціон складається з овочів, фруктів, ягід, м’яса, риби, горіхів, насіння, меду, личинок комах та свіжої зелені тощо. Один ведмідь з’їдає близько 30 кілограмів таких кормів за день.

Побачити уссурійського білогрудого ведмедя Боба можна у вольєрі Ведмежого континенту / фото Київського зоопарку

Побачити Чудо та Боба можна у оновленому великому природному вольєрі Ведмежого континенту Київзоо.

Побачити уссурійського білогрудого ведмедя Боба можна у вольєрі Ведмежого континенту / фото Київського зоопарку

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про порятунок качиного виводка в Києві: перехожі та поліція перекрили рух транспорту (відео).

Також ми повідомляли про замки із багнюки та фірмові танці: в Києві на озеро випустили рожевих фламінго (фото)

Читайте також:

"Уламки російських ракет зупинили дерева": подробиці нічного обстрілу Київського зоопарку (ексклюзивні фото)

У Києві прилавками супермаркету стрибала миша: фахівець каже - у столиці засилля гризунів (відео)

Мігрують в пошуках їжі: фахівець пояснив "нашестя змій" у Дніпрі (відео)

У Києві ворони нападають на клієнтів супермаркету: б'ють дзьобами і крилами по голові (відео)