Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

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Уже другу добу Київ та околиці тероризують ворожі дрони. Від опівночі в місті лунало вже 11 тривог, а напередодні за добу — цілих 13.

Через постійну загрозу місто практично паралізоване. Зокрема, під час тривог дістатися на Лівий берег на метро чи громадському транспорті стає неможливо. Напередодні ввечері столиця буквально застрягла у величезних заторах, і чимало киян були змушені йти мостами через Дніпро пішки.

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Про пекельний кінець тижня під постійним обстрілом розкаже кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

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Палаючі склади торговельних мереж та побиті оселі

Ранок 27 серпня, околиці Києва. Панує відчуття, що сонце сюди сьогодні взагалі не встало: через густий чорний дим довкола панують майже суцільні сутінки.

Величезні склади та логістичні центри, які ворог спочатку знищив балістикою, а потім добив ударними дронами, прямо з повітря гасять гелікоптери ДСНС. Приборкати масштабний вогонь рятувальникам не вдається цілий день. Про знищення своїх складських приміщень вже офіційно повідомили мережі «Сільпо», «Фора», «Comfy» та «Будинок іграшок».

Приватні обійстя навколо логістичних центрів потрощені уламками. Це — будинок місцевої жительки Дарії. Дівчина й досі не може повірити, що в тому пеклі їй вдалося залишитися неушкодженою.

«Моє ліжко було під стіною і батькове ліжко під стіною — тільки завдяки цьому я вижила! Витягувала себе, просто по осколках бігла боса… А коли телефон витягла, найсмішніше — дзвонив будильник, хоча його повністю залило водою», — пригадує Дарія.

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Протягом попередньої доби тривога у столиці лунала 13 разів. Атака безпілотників майже не припинялася ні на мить. Один зі збитих дронів упав просто в річку Дніпро, дивом не зачепивши жвавий автомобільний міст. Інший — рухнув безпосередньо біля стадіону імені Лобановського. Черговий ворожий безпілотник Сили ППО збивають прямо над столичним Подолом.

Попри звуки вибухів та густий дим на горизонті, незламні люди не припиняють урок йоги на свіжому повітрі.

Водночас постійні тривоги повністю паралізують працю столичного залізничного вокзалу. Потяги затримуються на кілька годин, а сотні пасажирів змушені годинами чекати на відправлення в укриттях, роль яких тут виконують звичайні підземні переходи.

Метрополітен теж переповнений: хтось ховається на станціях від вибухів, а хтось не втрачає надії у коротка перервах між тривогами перетнути Дніпро та дістатися додому.

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Катастрофа у Вишневому та Бучанському районі

А це вже ранок 28 серпня. Відео зі звичайної камери спостереження фіксує справжнє диво. Звичайна прибудинкова парковка у Вишневому: подвір’ям спокійно йде жінка, і в цей момент лунає страшний вибух.

Лише якимось дивом людина залишається неушкодженою. Втім, за лічені хвилини вся парковка спалахує вогнем. Пізніше рятувальники відзвітують: на місці вщент згоріли півтора десятки автомобілів.

На жаль, у цьому районі не обійшлося без людських жертв. Ворожі уламки впали просто на проїжджу частину, утворивши глибокі вирви. Кілька машин згоріли вщент, одна людина загинула.

У Бучанському районі вогнеборці приборкують пожежі одразу на трьох локаціях. Роботу рятувальники змушені постійно переривати через безперервні тривоги — існує високий ризик повторних підступних ударів.

Загалом станом на вечір п’ятниці Київська область пережила вже чотири десятки ворожих атак.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Київ тероризують вже другу добу! Трагедія в Непалі може повторитись? | ТСН 18:00 28 серпня

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