Палата представників США повертається до роботи: чи проголосують за військову допомогу Україні

Палата представників США сьогодні повертається до роботи після канікул. Президент Джо Байден напередодні зібрав лідерів Конгресу обговорити подальшу роботу. На порядку денному було два нагальні питання: голосування за державний бюджет, щоб уряд не припинив роботу через відсутність фінансування і допомога партнерам, зокрема багатостраждальні 60 мільярдів для України.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Про що говорив Байден на зустрічі

Двотижнева пауза у роботі Палати представників очевидних зрушень у переговорах не принесла. Президент Байден напередодні зібрав в овальному кабінеті віцепрезидентку, лідерів сенатської більшості та меншості, головного демократа та спікера нижньої палати. Абсолютна згода є лише щодо внутрішньоамериканської справи - продовження бюджету, адже відсутність фінансування боляче вдарила би по їхніх виборцях. Щодо фінансування для України, президент наголошує - це терміново.

"Наслідки щоденної бездіяльності в Україні - жахливі. Я розмовляв з деякими нашими партнерами з групи семи. Вони дуже стурбовані", - каже Джо Байден.

Інтенсивність розмови за зачиненими дверима вразила його, - розповів після зустрічі головний демократ Сенату Чак Шумер. Усі в кімнаті, окрім спікера-республіканця підтримують голосування за гроші для України.

"Ми не можемо собі дозволити почекати ще місяць, чи два, або три. Тому що з великою імовірністю програємо війну. У НАТО у кращому випадку виникнуть розбіжності. Партнери відвернуться від Сполучених Штатів", - сказав Чак Шумер.

Чому Джонсон не хоче ставити на голосування питання про допомогу Україні

Конгресмени зареєстрували альтернативний законопроєкт, який передбачає лише військову, без прямої бюджетної допомоги, сподіваючись його буде ухвалити. Спікер Джонсон на дає відповіді на запитання, чи готовий підтримати бодай котрийсь варіант. Після загальної зустрічі президент Байден та спікер Джонсон мали коротку розмову віч-на-віч. Про що говорили - не повідомляють.

США

Як інструмент змусити спікера винести питання про фінансування партнерів на голосування, демократи розглядають так звану петицію про звільнення. Але вона складна в реалізації, тож наразі в пріоритеті варіант домовитися без неї.

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Нагадаємо, в США зробили заяву щодо своїх військ в Україні.

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