Палаюче піаніно і проліт винищувачів: як в останній політ провели відомого льотчика Олександра Мигулю

Прощання з бойовими пілотами традиційно відбувається на летовищі — під проліт літака та спалення піаніно.

Напередодні ввечері, на одному з оперативних аеродромів повітряного командування "Центр" горіло-палало піаніно. Так, за західною традицією військово-повітряних сил, 40 бригада тактичної авіації попрощалася зі своїм найбільш ефективним бомбардувальником Олександром Мигулею з позивним "Мігель-бомбер".

Олександр Мигуля / Фото: ТСН.ua

Безпосередній командир та найближчі друзі-льотчики запалили музичний інструмент прямо на злітній смузі аеродрому, з якої постійно здіймався на бойові завдання Олександр Мигуля. Також останній віраж у небі здійснив винищувач Міг-29.

Як пояснили в 40 бригаді тактичної авіації, палаюче піаніно - це символічна остання мелодія життя, яку присвячують кожному льотчику, який назавжди лишається в небі.

Літак у небі та палаюче піаніно: в останній політ провели відомого льотчика Олександра Мигулю

У свої 27 років Олександр Мигуля дослужився до посади командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї та звання капітана. З перших днів повномасштабного вторгнення з легендарними побратимами – Героєм України, полковником В’ячеславом Єрком і полковником Валентином Коренчуком "Бджолярем", виводив винищувачі з-під ракетного удару ворога по аеродрому у Василькові на безпечні запасні локації. Після чого методично збивав російські літаки та вертольоти в небі над Києвом та стратегічними об’єктами Центральної України, навіть попри кількісну і якісну перевагу агресора. Саме в цей час виникає легенда про "Привида Києва", засновником якої був також і Олександр Мигуля.

Олександр Мигуля / Фото: ТСН.ua

Останні місяці перебував у постійних відрядження на Сході та Півдні країни, стримуючи ворожу навалу та прикриваючи дії Сухопутних військ ЗСУ. Адже набув найбільшої майстерності у застосуванні французьких керованих авіабомб AASM Hammer по скупченню живої ворога, колонах його техніки та штабах, з яких керують атаками на мирні місті України.

Загинув досвідчений льотчик 12 серпня при виконанні чергового бойового завдання на Сході України. Як кажуть його побратими з 40 бригади тактичної авіації, знищивши перед цим "жирну ціль". 15 серпня його поховали з усіма військовими почестями у рідному місті Мена, на Чернігівщині.

Похорон Олександра Мигулі

Капітан Олександр Мигуля мав на рахунку понад 160 бойових вильотів і понад 450 годин проведених в небі.

За свої бойові звитяги був нагороджений державними орденами "За мужність" ІІ і ІІІ ступеню. Командування ініціює його подання на Героя України (посмертно).