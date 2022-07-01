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Палива до України завозять значно більше, але ціна може ненормовано зростати

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Палива до України завозять значно більше, але ціна може ненормовано зростати

Фото: Associated Press

Мережі АЗС готуються скасувати ліміти на купівлю пального для приватних споживачів.

У західних регіонах, ближче до кордону, уже кілька тижнів можна заправитись майже вільно. У столиці ж  доводиться покружляти, але вже вистачає автогазу та немає великих проблем з дизпаливом. Лише за бензином усе ще доводиться полювати, йдеться в ТСН.

Порожні стели та зачинені АЗС - досі звичний елемент пейзажу. Удари російських ракет по головному нафтопереробному заводу у Кременчуці та нафтобазах, змусили український ринок у лічені тижні змінити канали постачання. Замість пального власної переробки та імпорту російських та білоруських нафтопродуктів. Україна тепер на 100% залежить від європейського пального. Якщо в березні ми імпортували лише 60 тисяч тонн пального, в червні цей обсяг зріс удесятеро.

«Ситуація кардинально змінилась, бо приїхали більші обсяги, стало більше обсягів на ринку. Зараз на добу через кордони до нас постачається більше 20 тис тонн - сукупно бензинів, дизпалива, скрапленого газу. Це дуже хороший показник, щоби вже подолати цю кризу, щоби вже не було черг на заправках. Я не бачу, щоби в нас в перспективі були черги, оці квести, щоби заправитись», - кажуть експерти.

Уряд скасував державне регулювання цін, розв'язавши руки операторам ринку. Максимально спростив їм умови для імпорту та логістику. Трейдери винайшли схеми постачань, гідні сюжету пригодницького роману. Але бензину у вільному продажу, усе так само не знайти. У чергах на АЗС пліткують: бізнесу вигідно притримувати пальне, щоби ажіотаж підігрівав попит і ціну. Проте у державних контролюючих органах змови не бачать, а окремі зловживання мереж АЗС карають такими ж окремим штрафами. Справа в іншому, пояснюють у міністерстві економіки. Бензин - дефіцитний товар і в самій Європі. Вполювати його не так то просто. Проте українські оператори уже наконтрактували його наперед і незабаром це має допомогти нарешті наситити український ринок.

«Ми очікуємо, що липень-серпень ще більше буде збільшено обсяги постачання пального з Європи і ми зможемо наситити ринок. Наші оператори перейшли від спот-контрактів, до довгострокових. Якщо буде підтвердження і буде довгострокове це постачання, у нас має ця ситуація поступово вирівнятись, і дефіцит зникнути. Якщо підтвердять нашим операторами законтрактовані обсяги на серпень, має відбутись насичення і по бензину зокрема», - зазначили у відомстві.

Першою ознакою того, що ситуація ось-ось нормалізується, буде скасування лімітів для продажу на АЗС. Коли ж пального буде вдосталь, воно може ще навіть трохи подешевшати.

«Звичайно, якщо у нас відбувається насичення ринку, ми це бачимо наприклад, по скрапленому газу, газ коштує в роздрібі на 2 грн дешевше. Якщо буде тенденція насичення ринку, то це має повпливати на зменшення ціни. Якщо не буде завдано нових ударів по критичній інфраструктурі, що може спричинити зменшення обсягу імпортованого палива», - твердять експерти.  

Повертатись до державного регулювання цін уряд не планує. Пальне - критично важливе для потреб війська, аграріїв, порятунку людей та роботи комунальників. Тож якщо обирати між ціною і наявністю, пріоритет держави - забезпечити наявність. І приватний автотранспорт у разі виникнення перебоїв - останній у черзі на забезпечення.

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