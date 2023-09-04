Пальне, долар і продукти: що здорожчає взимку та чим варто запасатися вже зараз

Експерти очікують виходу з кризи вже наступного року.

Торішні блекаути й цінові гойдалки на різні товари ще свіжі в пам'яті. І чимало експертів обіцяють нам знову складну зиму.

З якими цінниками входимо до нового сезону, як вони зміняться та що варто купити просто зараз – дізнавалася кореспондентка ТСН-тижня Ірина Коваленко.

Продукти

Продавчиня Наталя цінники зі своєї яловичини прибрала, щоб не лякати людей.

"Вони глянули на ціну та пішли, а так – у людей зацікавленість", – розповідає Наталя.

Попри те, що загалом ціни на м'ясо зросли на кілька відсотків, покупців ще треба вмовляти.

"Яловичий ошийок по 190 гривень, яблучко – 255, лопатка – 235. Свинина дешевша. Лопатка, наприклад, 175. А тоненьке сало по 120", – розповідає продавчиня.

Чого очікувати від цін на продукти взимку

Експерти прогнозують, що ціни зростатимуть і надалі. Втім, остаточно ціну на м’ясо визначать у листопаді після збирання кукурудзи, яка є основою комбікорму для худоби. А от що можна придбати за привабливою ціною – овочі борщового набору.

Сім гривень – вартість картоплі, якщо брати 25 кілограмів. Ціна низька, бо врожай дуже добрий, кажуть на ринку. І ціна може ще знизитися, коли картоплю повністю виберуть.

"Ще тільки починають копати, я думаю, дешевше буде", – каже продавчиня.

Тим часом морква по 9 гривень, капуста по 7, буряк – 8 гривень за кілограм. Цибуля – 9-10 гривень.

Попри це, маємо один продукт, який за рік впав у ціні – олія. Адже 90% нашої олії йшло на експорт. Зараз експортувати олію суходолом технологічно дуже складно. Тому утворилося перевиробництво. Олії багато – і ціна її менша. Помітно змінилися цінники і в аптеках. Переважно на імпортні медикаменти. І їх у нас суттєво більше.

Утім, це не є стихійним здорожчанням, а планомірним, відповідним до загального зростання цін, пояснюють експерти.

Пальне

Минув рік від часів блекаутів і Україна повністю перекроїла систему постачання та логістику пального.

"Побудована абсолютно нова система постачання пального. Вона й географічно нова, ми зараз веземо все через західний кордон. І логістично, тому що у нас 50 відсотків імпорту зараз заїжджає бензовозами", – розповідає експерт ринку пального Сергій Куюн.

За його словами, зараз ми маємо дуже диференційовану і гнучку систему, яка може функціонувати попри війну й обстріли.

А от ціни почали зростати.

Чим зростуть ціни на пальне

По-перше, від липня повернули акцизи пального на довоєнний період – з 7 до 20%. По-друге, світові ціни на нафту теж підскочили – з 75 до 85 доларів за барель.

"Зберігатиметься ще деякий потенціал, мені здається, на 1-2 гривні за літр на бензин, дизпальне. Десь 1 гривня на скраплений газ, і після цього ми будемо залежати від одного фактору – це фактор світових цін", – прогнозує експерт.

Енергоприлади

Блекаути минулої осені та зими змусили багатьох витратитися на ліхтарики, павербанки, генератори тощо. Утім, такого попиту наші магазини не витримали. Цьогоріч готуються ретельніше і кажуть, продажі вже почали зростати.

Керівник відділу електроніки Артем Кузнєцов розповідає, що здебільшого люди купують зарядні станції. Також піднялися продажі по генераторах. Серед таких товарів як ліхтарі, газові балони, попит трохи менший, але ми також бачимо, що купують уже більше.

Як підготуватися до зими вже сьогодні

Минулого сезону далеко не всі встигли придбати необхідні товари, бо і асортимент був меншим, а ціни через дефіцит – космічні. Тож якщо ви хочете світла в можливий зимовий блекаут – зараз саме час ці прилади придбати. Бо й ціни нижчі подекуди удвічі. І вибір набагато ширший наразі.

"Зараз дійсно гарний асортимент і доволі приємна ціна. Якщо буде повторення і постачальники не зможуть швидко зреагувати, то буде, звичайно, знов якийсь колапс", – каже Артем Кузнєцов.

Курс долара

Сьогодні 1 долар коштує приблизно 38 гривень. Утім, його значення можуть коливатися, і чинник тут аж ніяк не традиційний.

Економіст Олександр Савченко розповідає, що курс уже залежить від ППО. Чим вона краща, тим курс більш стабільний і ціни менші.

Фронт став одним із головних факторів курсу валют. Звісно, після стабільної фінансової допомоги Заходу. Щомісяця до України заходить 3-4 мільярди доларів, що тримає економіку на плаву і курс теж.

"У нас є два курси: один – міжбанк, а другий – для людей. І для людей є відмінність. На рівні 5-10 відсотків", – розповідає експерт.

Чого очікувати від курсу долара взимку

Він додає, що зараз Нацбанк хоче зрівняти ці курси.

"Може бути 39, може бути навіть 40. Але більше 41 не буде", – розповідає він.

Загалом значних турбулентностей фахівці не очікують. Навпаки – з оптимізмом дивляться на наступний рік та очікують виходу з кризи.

Пальне, продукти і долар - що з ними буде: чим варто запасатись на зиму вже сьогодні

Зазначимо, експерти прогнозують, що восени в Україні зростуть ціни на продукти. На здорожчання вплинуть попит, експорт, а також збільшена вартість пального та електроенергії.

Також ми повідомляли, що влада деяких областей України почала розробляли графіки відключення світла для побутових споживачів. Їх будуть вводити в разі дефіциту генерації енергії.

Додамо, електроенергія для бізнесу в Україні здорожчала. В липні середньозважена ціна купівлі-продажу ресурсу на ринку на добу наперед (РДН) зросла на 23,5% – з 2 971,41 грн/МВт*год до 3 669,87 грн//МВт*год.

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