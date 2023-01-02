Пальне, яйця, овочі чи м'ясо: які товари в новому році здорожчають найбільше і що буде з гривнею

Пальне, яйця, хліб, овочі чи м'ясо? Які товари в новому році здорожчають найбільше? І що буде з курсом гривні та тарифами на комуналку? Уряд прогнозує, що зростання цін 2023 року майже не сповільниться, а інфляція, за підсумками року, сягне 28%.

Що передусім тягнутиме ціни вгору, як на них впливає війна та чи згодні експерти з похмурим прогнозом Кабміну, в ефірі телемарафону розповіла кореспондентка ТСН Марія Васильєва.

Так, зазначається, що лідером росту буде овочева група. Вона традиційно від жовтня починає рости сезонно. І традиційно великі коливання на початку весни овочевої групи, оскільки зібраний врожай закінчується і ми переходимо на врожай нового року, а він значно дорожчий. Достатньо велика частка овочів з парників, а в умовах сьогоднішнього постачання це будуть абсолютно захмарні видатки. Тому що кіловат година з генератора знята в 5-6 разів дорожча, ніж з мережі.

Водночас безкінечним здорожчання харчів усе ж не буде, а в певний момент сягне своєї стелі. Цю стелю визначить купівельна спроможність українців та вартість імпорту, який може замістити задорогу українську продукцію. Наприклад, риба, що здорожчала на 40% впродовж року, уже фактично вперлась у свою цінову межу. Так само, як яйця, що восени стали золотими.

Ви можете поставити на яйце і 100 гривень, але хто ж вам його купить за таку ціну? Тому виробники будуть шукати якісь компроміси з ринком, будуть шукати можливості, щоби вписатись у купівельну спроможність українців.

Стеля, яка сьогодні є об'єктивною, це – ціна імпортного товару, помножена на поточний курс. Якщо твоя собівартість та ціна є суттєво вищою цієї ціни, то твій товар при всіх патріотичних почуттях купувати не будеш. Так от, у нас стеля вже сформувалась по більшості продуктів.

На користь імпорту гратиме і знищена Росією агропромислова інфраструктура. Лише на Чорнобаївській птахофабриці, зруйнованій росіянами, загинули чотири з половиною мільйони курей. Через це найбільш популярні в Україні види білка - курятина та яйця різко стрибнули в ціні.

Яйця навесні можуть здешевшати, прогнозують експерти. Натомість курятина, м'ясо та сало ще мають куди рости. Ці продукти можуть додати в ціні ще близько 30%.

Як швидко зростатимуть ціни залежить також від валютного курсу. Уряд вважає, що середньорічний курс долара буде близько 42 гривень. Саме на такому прогнозі розрахували бюджет. Однак частина експертів вважає, що гривня може навіть зміцнитись.

28% інфляції, яких очікує уряд, експерт вважає занадто песимістичним прогнозом. Адже економіка вже адаптувалась до існування в умовах війни. Сповнені помірного оптимізму і експерти ринку пального. Після того, як Росія знищила вітчизняну нафтопереробку та нафтобази, оператори ринку у лічені місяці зуміли знайти та завезти необхідні обсяги імпортного пального, навіть із запасом. Однак незначне здорожчання пального можливе ближче до кінця зими.

Ціни на комуналку зазнають поки що незначних змін. На зростання основних тарифів - газ, тепло та гарячу воду влада запровадила мораторій до кінця війни. Електрика для побутових споживачів, ймовірно, не дорожчатиме принаймні до кінця зими. Натомість ціна на неї зросте для промисловості. А от за холодну воду доведеться платити більше. Зростання тарифів заплановане в два етапи - від 1 січня та від 1 липня. Виняток зробили для трьох областей, які найбільше постраждали від війни. У Харківській, Миколаївській та Херсонській областях тарифи на воду не підніматимуть.

Нагадаємо, що у бюджеті на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець наступного року він становитиме 45,8 грн за дол.

Водночас у Нацбанку заявили, що курс валют в Україні наразі вже не реагує на обстріли РФ, а також наголосили, що його коливання протягом року будуть несуттєвими.

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