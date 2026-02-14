Пальці замерзають, а в хатах +6: нічні протести та як енергетики у -20°C рятують Київ від блекауту

У Києві відновлюють електропостачання / © pixabay.com

Як це — працювати з льодом і металом на морозі у -20°C у суцільній темряві?

Кореспондентка ТСН Олена Гущик провела ніч разом із аварійними бригадами столиці, щоб побачити, як буквально з-під землі дістають світло, і чому іноді робота закінчується скандалами.

«Моржуємо на першому поверсі»

Найхолодніша доба лютого. Лівий берег столиці, ніч. Тут працює одна з понад 60-ти ремонтних бригад. Сергій на екскаваторі та Олександр із лопатою шукають кабель, через який у висотці зникло світло. Світла тут немає ще з 22 січня.

«Прийшов додому — на кухні +6,1 градуса. У мене перший поверх, панель промерзає. У ліжко лягаю — пар з рота йде. Загалом, моржуємо», — каже Віктор Якович, мешканець будинку.

Аварійна бригада тут уже працювала. Полагодили, увімкнули, але через кілька годин лінія знову «лягла» — кабелі, розраховані на мирний час, просто не витримують навантаження від електрообігрівачів.

Робота на дотик у суцільній темряві

Знайти місце аварії у промерзлому ґрунті — найскладніше. Зазвичай яму копають годину, сьогодні — вже другу.

«Пальці замерзають на морозі — це найгірше. Коли на ногах стоїш і нічого не робиш — теж. Зараз дуже багато аварій через перевантаження. Кабельні лінії не розраховані на таку нагрузку. Опалення відключать — люди вмикають усе в розетки, і мережі не витримують», — кажуть майстри.

О першій ночі мешканці виносять майстрам гарячий чай. Кажуть, бували випадки, коли люди всю ніч через кожні півтори години виносили напої, щоб підтримати робітників.

Нічний протест: «Де ви були раніше?»

На іншій локації журналісти ТСН застали справжній скандал. Близько другої ночі у темряві зібралися два десятки людей. Вони від восьмої вечора перекривали проспект, бо в їхньому будинку світла немає вже шість діб.

Мешканка будинку: «Ой, здрастуйте! Де ж ви були раніше? Ми ж тут матюкали водіїв! Шосту добу немає світла. Завтра всім на роботу, дітям у школу, а вони вчитися не можуть. ЖЕК нас „послав“, і тільки завдяки поліції, яку ми викликали і не відпускали, приїхала лабораторія та аварійка».

Робота вночі

Близько третьої ночі. Мороз тисне під -20°C. Поки журналісти їдуть грітися, у енергетиків Яна та Дениса робота триває. Вони розкопують, латають і тестують лінії до самого ранку.

Олена Гущик, кореспондентка ТСН (стендап): «Вже близько 3:00 ночі. Ми замерзли. А у хлопців робота триває — розкопують, латають. І так до 8-ї ранку, а якщо треба — то й довше. Забула віддати на попередній локації енергетикам рукавички. Олександр, Сергій і Сергій — дякую, що зігріваєте нас і повертаєте світло».

Енергетики обіцяють: ніч хоч і довга, але світло в оселі вони обов’язково повернуть.

