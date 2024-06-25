“Пам’ятаю руки на її шиї”: 10-річну дівчинку жорстоко вбили на Черкащині, а підозрюваний шокував заявою

“Пам’ятаю руки на її шиї” — це слова ймовірного вбивці. У Шполі, що на Черкащині, чоловік задушив 10-річну дівчинку. Поліція розповіла шокувальні подробиці вбивства дитини. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного.

Хто ним виявився та що сказали у поліції, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Поліція затримала підозрюваного

На Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки. Про це повідомляє Національна поліція України. 21 червня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола про те, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не повертається додому.

Поліцейські розпочали пошуки та встановили, що до дівчинки, яка поверталася з магазину додому, підійшов незнайомий чоловік та запропонував їй піти разом до місцевого будинку культури. Про це “Суспільне Черкаси” повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

“Оперативникам карного розшуку вдалося встановити, що дівчинка поверталася з магазину додому, коли до неї підійшов незнайомий чоловік. Він запропонував їй піти разом до місцевого будинку культури. У приміщенні, де нікого не було, чоловік вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких вона померла. З метою приховання вчинення злочину чоловік намагався сховати тіло потерпілої”, — розповіла вона.

У Національній поліції України також підтвердили цю інформацію.

Хто підозрюваний?

22 червня правоохоронці затримали 33-річного правопорушника. За інформацією ЗМІ, затриманого чоловіка звати Олександр Сливка. Йому 33 роки. Чоловік проживав у Ватутіному, а у Шполу їздив на роботу. Там він очолював ансамбль народної музики “Вечорниці”, був учасником етно-поп-рок гурту “Етніка”. За освітою — вчитель. Має дочку, яка проживає з колишньою дружиною.

Чоловік не розуміє, чому так вчинив

Підозрюваний у вбивстві 10-річної Анни Лозової зі Шполи не розуміє, чому він так вчинив. Про це він розповів на допиті у поліції.

Наразі затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини.

“Слідчими Головного слідчого управління ГУНП в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини, п. 2. ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу”, — розповіла речниця.

За вбивство чоловікові загрожує максимальна відповідальність — довічне позбавлення волі.

Вбила і закатала у бетон

Ще одне моторошне вбивство сколихнуло суспільство. Мати заявила про зникнення дочки у поліцію, ті кілька діб шукали дитину в надії побачити живою. Але згодом стало відомо, що дівчинку жорстоко вбили, склали тіло у валізу, а згодом закатали у бетон.

І зробила це найрідніша людина дитини. За даними правоохоронців, 20 червня близько 14:00 дівчинка вийшла з дому у Кривому Розі й відтоді її ніхто не бачив. Про зникнення заявила мати й разом з поліцейськими робила вигляд, що шукає дочку. Та згодом з’ясувалося, що матір добре знала, куди поділася дитина й просто намагалася заплутати слідство. 22 червня 10-річну Дарину Шевченко знайшли мертвою, її тіло закатали в бетон. Коли ж правоохоронці опитали свідків, зрозуміли, що з даними, які надає матір, щось не сходиться, й насправді дитину вже тиждень як ніхто не бачив.

Мати брехала слідству

Виявилося, що дитина вже тиждень як мертва, а до вбивства ймовірно причетна її ж матір. Та, за версією слідства, жінка не просто вбила свою дочку, а й ретельно намагалася приховати злочин. Те, що знайшли правоохоронці, вразило навіть найстійкіших.

Жінку вже затримали та оголосили підозру. Журналісти видання “Свої Кривий Ріг”, з’ясували, що в доньки з матір’ю були конфлікти й раніше дитина намагалася вже накласти на себе руки.

Що видало матір?

Втім, матір до останнього вдавала, що не причетна. Про злочин жінка зізналася лише після проходження поліграфа. За її словами, під час нападу агресії вона штовхнула доньку, та впала і вдарилася скронею. За інформацією видання “Свої”, видала матір історія її браузера. Вона шукала в Інтернеті інформацію про те, як приховати злочин.

10-річна Даринка була не єдиною дитиною в сім’ї, загалом у родини було троє дітей. Дарина була середньою, мала старшу сестру і молодшого брата. Яка доля тепер чекає на дітей і чи є рідні, які зможуть про них попіклуватися, наразі невідомо. Їхній 40-річній матері вже вручили підозру. Якщо провину буде доведено, жінка може опинитися за ґратами до кінця свого життя.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття всім рідним і близьким дівчат, доля яких так трагічно обірвалася. Бережіть себе та своїх рідних.

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