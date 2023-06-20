Пам’ятку архітектури Запоріжжя, в якій загинуло 15 людей під час обстрілу, відбудують

До відновлення ж приватних будинків, постраждалих через ракетні удари, візьмуться лише після оцінки експертів.

У чотирьох багатоповерхівках обласного центру Запоріжжя почали підготовку до реконструкції. На неї спрямують 146 мільйонів гривень, які дали місцевий бюджет і бізнесмени. Почали з будинку на проспекті Соборному, в якому 8 місяців тому російська ракета зруйнувала два під’їзди та вбила 15 людей, йдеться в ТСН.

"Ми раді, що вже хоч щось почалося, надія якась є, от аби прискорити все це, щоб через рік, а не через два, заїхати до своєї квартири", - каже Валентина, в якої залишилася одна із трьох кімнат і та - напівзруйнована.

6 жовтня, після того, як ракета влучила в сусідню оселю, жінку довелося діставати з-під завалів. "Мене вирубив цей ракетний удар, а вже коли я отямилася, мене витягували з-під каміння", - розповідає жінка.

6 жовтня, після того, як ракета влучила в сусідню оселю, жінку довелося діставати з-під завалів

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А пані Вікторія в день трагедії втратила найдорожчих: сина, маму й невістку. Все, що залишилося від квартири - три фотографії. На місці, де колись був під’їзд, тепер працюють будівельники. Розбирають завали в підвалі. “Буде обстеження проєктантами стану фундаменту, і далі вирішуватимуть, які роботи виконуватимуть, чи то підсилюватимуть фундамент, чи залишать, як буде", - пояснює керівник будівельної дільниці Андрій Колісник.

Цей будинок на проспекті Соборному, 151 - окраса Запоріжжя. Його звели 1954 року, і він - пам'ятка архітектури. "Найпринциповіша для багатьох мешканців - це зовнішня частина будівлі, яка буде відновлюватися в тому ж вигляді, в якому будинок побудований, автентичність буде збережена", - кажуть інженери.

За два наступні роки коштом місцевого бюджету та благодійників у Запоріжжі планують відновити 4 багатоповерхівки. Але загалом у місті ворог пошкодив 11 таких будівель. "Сім будинків передано до Мінінфраструктури для відновлення за державний кошт через фонд відновлення", - повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

До відновлення ж приватних будинків, постраждалих через ракетні удари, візьмуться лише після оцінки експертів. Лише тоді буде зрозуміло - варто робити ремонт чи дати людям гроші на придбання нового житла.

Відбудова Запоріжжя: у чотирьох зруйнованих багатоповерхівках проведуть реконструкцію

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