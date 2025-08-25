Пам'ятник корупції: що відомо про горе-будівництво Подільського моста і які політики та бізнесмени на цьому наживались

Подільський міст неодноразово потрапляв у скандали

Золота жила українських корупціонерів. Подільський міст у Києві — тут крали десятиліттями, суми сягають мільярдів гривень. Родина скандального нардепа Миколи Тищенка, компанія Петра Порошенка, структури «смотрящого» за Києвом, а тепер вже втікача Дениса Комарницького — всіх їх об’єднує Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, а точніше шалені кошти, які освоювали на ньому роками. Слідчі заявили про нові випадки розкрадання на довгобуді.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.ua».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Подільський міст – НАЙДОРОЖЧИЙ пам’ятник корупції в Україні! Від Порошенка до Тищенка: хто «грівся»

Що відомо про Подільський міст і його будівництво

Проєкт Подільського мосту затвердили в 1993 році. Він мав з’єднати Поділ з лівобережними районами — Воскресенка та Троєщина і розвантажити Північний міст та інші транспортні артерії Києва. Минулого року всіма правдами і неправдами автосполучення мостом зрештою запустили, та насправді до кінця міст не побудували.

«І міст має ще бути підключеним на правому і лівому березі. Оцим до цих пір проблема. Його зараз якось підключили і на правому, і на лівому березі, але, повірте, це нічого по відношенню до його проекту. Я їздив по мосту, тобто слава Богу, що вони його якось під’єднали, але знаєте, це той ще лабіринт. Тобто там багато конфліктів, багато кривих, світлофори, там якісь по трамвайних коліях, там десь треба переїжджати. Тобто з точки зору пропускної здатності це абсолютно катастрофічна історія», — каже транспортний аналітик Дмитро Беспалов.

По суті Подільський перехід став неефективним об’єктом інфраструктури, а довгобудом, на який вже спустили близько 20 млрд гривень і на якому цинічні чиновники і бізнесмени крадуть навіть під час повномасштабної війни.

Що відомо про корупцію під час зведення мосту

Так, за 160 мільйонів гривень зробили вигляд, що провели будівельні роботи. Один із субпідрядників будівництва Подільського мосту перерахував бюджетні кошти двом фіктивним компаніям.

«Якщо компанії підозра підтвердиться, і це дійсно було так, там скоріше за все під це спеціально були створені компанії, вони будуть називатися якось вельми абстрактно», — каже транспортний аналітик Дмитро Беспалов.

За документами — все красиво: укріплення ґрунтів під опорами, ліквідація намивів піску. А в реальності, як з’ясували слідчі, нічого не робилося.

Кошти перераховувалися начебто як оплата за будівельні роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску, які фактично не виконувались.

Експерти констатують — довести щось по такому виду робіт часто буває складно.

Втім саме в цьому випадку у обвинувачення вже є серйозні аргументи. Слідчі встановили, що компанії-«щасливчики» які розжилися на 160 млн грн не мали жодної господарської діяльності. Тож імовірно їх створили лише для одного — відмити гроші й замести сліди їх походження. Назви компаній-одноденок як і субпідрядника, який перерахував їм гроші, слідчі не називають. Хто ж може стояти за цим схемтозом?

Насправді субпідрядників у генерального підрядника ТОВ «Екобудтрейд» по будівництву Подільського мосту чимало. Багато з них, як і сам головний виконувач робіт, вже засвітилися у гучних антикорупційних відкриттях.

«Екобудтрейд» — компанія пов’язана із Денисом Комарницьким. Це ще раз у 2020 році підтвердили документи з комп’ютера, вилученого під час обшуків в офісі «смотрящого» за Києвом Дениса Комарницького. Та серед документів журналісти знайшли також ще одну «понятійку», що стосується «Екобудтрейду». В ній йдеться про те, що у 2018 році Комарницький ймовірно мав намір передати «Екобудтрейд» Вадиму Столару та скандальному екснардепу і забудовнику Максиму Микитасю. Останні, відповідно до документа, повинні були сприяти виграшам іншими компаніями Комарницького київських тендерів.

Золотий квиток — генпідряд на Подільський міст на більше 6 млрд грн ТОВ «Екобудтрейд» виграло у 2017 році. Як виявилося конкурс був нечесним. Це засвідчила перевірка Антимонопольного комітету, який оштрафував цю компанію та іншу на 182,6 млн грн за змову у конкурсі по генпідрядних роботах. Рішення Комітету підтримав і Верховний суд.

Фактично слідчі ледь встигають роздавати підозри. Влітку 2023 року прокуратура Києва заявила про імовірне розкрадання у 104 мільйони гривень. Виявилось, що у березні того ж року підряднику перерахували 181 мільйон гривень на оренду та експлуатацію будівельної техніки для зведення мосту.

Та експертиза довела, що вартість оренди завищили на 104 мільйони гривень. Того ж 2023 року на «схематозі» зловили керівника дирекції з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва, який погодився закупити пісок дорожче ринкових цін. Генпідрядник мав облаштувати земляне полотно на дамбі Русанівських садів до бульвару Перова. Та зробив це із субпідрядною організацією, яка як підозрюють слідчі перевела гроші фейковим фірмам.

«До висновку експертизи, завищення вартості піску становить близько 6,5 млн грн, чим спричинено збитки територіальній громаді міста Києва на вказану суму», — йдеться у матеріалах слідства.

153 млн грн ймовірно розікрали посадовці і керівник підрядного підприємства на будівельних сітках для укріплення опор.

Саме за ці оборудки, за словами експертів, в квітні цього року отримав підозру у привласнення держаних коштів директор комунального підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» Роман Лісневський. Актикорупційники знайшли у родини посадовця елітного майна на понад 45 млн гривень. Оформив чиновник все на дружину Олену і тещу.

Як політики та бізнесмени наживались на мосту

Втім озолотились на довгобуді не лише чиновники, а й політики і бізнесмени. До прикладу родина скандального нардепа Миколи Тищенка. Ще в 2021 році журналісти з Bihus.Info, ” з’ясували, що чоловік сестри Миколи Тищенка отримує гроші від компанії, що будує Подільсько-Воскресенський міст.

Мова про Германа Блінова. Він одружився з сестрою Тищенка Юлією. В тому самому «Екобудтрейді» Блінов працював, отримував зарплату, щочетверга проводив робочі наради і приїздив на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Тож вочевидь був наближений до багатомільярдних фінансових потоків. Завдяки «кураторству» Блінова, гроші українських платників податків врешті могли осідати на рахунках компаній родини народного депутата Миколи Тищенка.

Інформацію про корупційні зв’язки журналісти знайшли на тій самій «флешці Комарницького». Так от, йшлося про те, як з міського бюджету на компанію Юлії Тищенко перейшли мільйони.

Виявилося, що компанія сестри народного депутата від «слуг» Юлії Тищенко «Експрес-К» була в переліку компаній, які, мали отримати конкретні підряди на будівництво в Києві. Зокрема, «Експрес-К» мали дістатися роботи з будівництва однієї з транспортних розв’язок. І в реальності у 2020 фірма сестри Тищенка й дружини Блінова справді отримала договір на будівництво за 16 млн грн. Хоча подібного масштабу замовлення раніше ніколи не виконувала.

Від всього цього Тищенко намагався відхреститися, а вже під час повномасштабного вторгнення демонстративно поїхав інспектувати будівництво мосту.

Субпідрядником будівництва Подільського мосту виявився навіть завод Петра Порошенка — «Кузня на Рибальському». Як з’ясувало Bihus.Info, для проєкту використовували металоконструкції цього підприємства та російського ЗАТ «Воронежстальмост». Генпідрядник той самий «Екобудтрейд» улітку 2017 року перерахував «Кузні» 150 млн грн, після чого частина коштів пішла далі: 17 млн — «Мостобуду» ексрегіонала Володимира Продівуса, а 6 млн грн — «Євромосту», ключовим власником якого є російське ЗАТ «Воронежстальмост». А найбільший пакет його акцій — 29% належить ВАТ «Мостостройиндустрия», серед акціонерів якого значаться Російський фонд федерального майна, Міністерство майнових відносин РФ та російські бізнесмени Іван Кокота і Владімір Колгін.

Пізніше на Подільському мосту, як новий власник «Кузні на Рибальському», продовжив заробляти відомий політик і бізнесмен Сергій Тігіпко.

Зрештою Подільська окружна прокуратура Києва нещодавно звернулась до суду з позовом про розірвання договору на будівництво Подільського мосту через Дніпро. Поки мова про ділянку від дамби Русанівських садів до бульвару Перова. Бо за 8 років генеральний підрядник показав свою абсолютну неефективність і корупованість — строк будівництва значно розтягнувся, вартість робіт збільшилась вдвічі з 1 млрд 700 млн гривень до 3,5 млрд гривень.

Подільський міст у Києві перетворився на символ абсолютної і неприхованої корупції, де зникли мільярди гривень платників податків.

Генпідрядник «Екобудтрейд», пов’язаний із Денисом Комарницьким, роками отримував багатомільярдні замовлення через змову і пускав їх по сірих схемах. До «годівниці» були причетні як топ-чиновники, так і політики найвищого державного рівня. Розслідування правоохоронців вже викрили десятки схем — від завищених цін на пісок і техніку до переплат у шість разів за будівельні матеріали. Подільський міст став не інфраструктурним проривом, а пам’ятником корупції, на якому наживалися українські еліти навіть під час війни.

