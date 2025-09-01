Панахида за Андрієм Парубієм: як у Львові та Києві вшановують пам'ять вбитого політика

Парастас за Андрієм Парубієм у Львові / © ТСН

Імовірний вбивця Андрія Парубія, якого затримали на Хмельниччині — львів’янин і йому 52 роки. Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Затриманому вже висунуто підозру і наразі готується подання до суду про обрання запобіжного заходу.

Про усі подробиці розслідування вбивства народного депутата і колишнього спікера Андрія Парубія йдеться в сюжеті ТСН.

Правоохоронці кажуть, що вбивця ретельно готував злочин: стежив за політиком, мав план втечі і виявив неабияку холоднокровність. Після вісьмох пострілів, нападник переконався, що жертва померла, і лише після того залишив місце злочину, повідомив голова Нацполіції.

За його словами, на прямий слід стрільця поліцейські та працівники СБУ вийшли через 24 години після вбивства, а через 36 годин — затримали. Прощання з Андрієм Парубієм відбуватиметься сьогодні у Львові, у соборі святого Юра. Поховають його завтра, 2 вересня, опівдні на Личаківському цвинтарі.

Колишнього голову Верховної Ради застрелили в суботу вранці у Львові, неподалік від його будинку. Політик не мав охорони, бо вже втратив статус топ-посадовця. Російський слід — основна версія, яку розглядає слідство.

Зараз біля собору святого Юра відбувається парастас — заупокійна служба. Біля собору посиленні заходи безпеки.

© ТСН

Там перебувають багато правоохоронців, вибухотехнічна служба, кінологічна. До храму прийшли сотні людей — політики, соратники, друзі та просто львів’яни, які вирішили віддати шану загиблому. І люди продовжують підходити.

У вбивстві підозрюють 52-річного львів’янина. Правоохоронці розповіли, що вочевидь він працював не сам, мав спільників. Кілька місяців стежив за Андрієм Парубієм та його розпорядком дня. Чоловік не мав постійного місця роботи, мав підробітки, але курʼєром не працював. Одяг кур’єра був для маскування. Найімовірніше — припускають у поліції — вбивство Андрія Парубія — це замовлення Росії.

«Мав певні обставини, за яких він вчинив це вбивство, ми не хочемо давати деталі, чому, який мотив був. Злочин не був спонтанний, він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць, підготовка і підходу і відходу. Вважаємо, що є якась інформація щодо осіб які інструктували вказану особу, хто курував дії. Ми не виключаємо, що це російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації», — каже заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

Чи зізнався у скоєному затриманий, правоохоронці поки не кажуть. Хоч деякі ЗМІ повідомляють, що зізнання є.

Також не повідомляють, чи знайшли зброю, з якої стріляли. Нагадаємо, у суботу Андрія Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові просто посеред білого дня, він жив у провулку за кілька сот метрів від місця нападу. Кілер був одягнений як курʼєр доставки. Він підійшов до Андрія Парубія ззаду. Зробив вісім пострілів впритул, перевірив, чи жертва загинула, заховав зброю у сумку і почав втікати.

Поховають Андрія Парубія завтра на Личаківському кладовищі. І як уже стало відомо, таки завтра мають обрати запобіжний захід підозрюваному у вбивстві.

Тим часом у Києі відбувається вечір пам’яті, вечір згадувань, вечір символічного прощання, або останній майдан Андрія Парубія, так називають сьогоднішній вечір. Місце для цього обрали не випадково — Оранжевий майдан та Революція Гідності були важливими віхами як в історії України, так і в біографії Андрія Парубія.

«Пам’ятаю Андрія вже як голову Верховної Ради, який вів на рівних діалог з європейськими парламентарями про євроінтеграцію, про перспективи європейського парламентаризму», — каже нардеп Ярослав Юрчишин.

Ось таким був Андрій Парубій, який вчив інших бути українцями. Ну і за релігійними віруваннями душа померлого, яка йде до Бога, на своєму шляху має зайти до ключових, до знакових місць земного життя. І тому ми переконані, що душа українського патріота обов’язково має завітати і сюди, в Київ, на Майдан Незалежності.