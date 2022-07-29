Пані посол США під час візиту до Одеського порту: "Важливо, щоб Росія дозволила вивезти це зерно"

Пані посол США Бріджит Брінк заявила, що США та решта світу розраховуватимуть на те, що Росія дотримається своїх домовленостей щодо експорту українського зерна.

Брінк наголосила, що мільйони людей по всьому світові чекають, поки з українських портів прийде зерно.

Про це вона сказала під час перебування в Одеському морському порту 29 липня.

"Я дуже рада бути тут, в Одесі, разом із моїми колегами-послами "Великої сімки", з представниками ООН, Туреччини та ЄС, а також з міністром інфраструктури, а також із президентом Зеленським і українськими військовими. Я хочу сказати просту річ: мільйони людей по всьому світу чекають на те, коли з цього та інших українських портів прийде зерно", - наголосила пані посол США.

Брінк підкреслила, що тиждень тому Росія сама підписала угоду з ООН і Туреччиною про дозвіл на експорт зерна, а вже наступного дня вдарила бомбами саме по цьому порту.

"Ми зібрались сьогодні тут, щоб підтримати Україну та усі її зусилля, про які ви щойно чули, зробити все можливе, аби доставити це зерно людям, які його потребують – голодним людям у всьому світі, а також щоб привернути увагу на те, що дуже важливо, щоб Росія виконала свої зобов’язання і дозволила вивезти це зерно", - сказала пані посол.

Вона зазначила, що домовленості все ще працюють.

"Я можу сказати, що Сполучені Штати та решта світу розраховуватимуть на те, що Росія дотримається своїх домовленостей і виконає їх", - сказала Бріджит Брінк.

Нагадаємо, 29 липня посли країн G7 прибули до Одеси, аби проконтролювати виконання угоди про експорт української агропромислової продукції.

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