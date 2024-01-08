Панічна атака від власного житла: мешканці Київщини після обстрілу бояться повертатися додому (відео)

На Київщині під час останньої масованої атаки загалом пошкоджено 14 багатоквартирних і 50 приватних будинків, понад 90 автівок, дві школи, церкву, складські приміщення.

На Київщині почали замінювати вікна в житлових висотках, пошкоджених під час останньої масованої ракетної атаки росіян. Так, зокрема, в містечку Вишневе уламками понівечено майже 700 осель. Лише в одному будинку понад 400 заявок на заміну скла. Як відновлюють вікна у морози в будинку, який найбільше постраждав від уламків ракети, дізнавалася кореспондентка ТСН Світлана Березівська.

Лише в містечку Вишневе, що під Києвом, остання масована ракетна атака ворога пошкодила 11 висотних будинків. Цей дім зазнав найбільших ушкоджень. Вибиті вікна майже в кожній оселі. Тепер тут завершують заміри всіх пошкоджених вікон, а подекуди вже й міняють на нові.

Координатор віконної програми американської організації GEM Олександр розповідає, що дуже складно потрапити до квартир до людей.

"Хтось поїхав, хтось виїхав. На сьогоднішній день у цьому будинку навіть 20% немає можливості потрапити в квартири", - зазначив він.

Загалом замінити мають майже тисячу вікон. Це близько 700 пошкоджених осель.

"Цей етап замірів, я думаю, триватиме ще декілька днів, і вже до кінця тижня зможуть бути встановлені майже всі вікна в цьому будинку", - зазначив Олександр.

До заміни вікон долучили міжнародну організацію.

"Вікна нові готові. Перші 127 із 365 привезли, наступні конструкції віконні будуть привезені до середи", - додає координатор програми.

Серед тих, хто чекає на нові вікна, - старожилка цього будинку Ганна Іванівна.

Пані Ганна в цій квартирі живе сама вже 38-м років. У той ранок масованої ворожої атаки саме збиралася на вулицю.

"Воно як гахнуло. Я бігом... У мене під подушкою документи були. Я за ті документи - і на вулицю", - розповідає жінка.

Розбиті вікна, але сама вціліла. Пані Ганна 2 січня, у день, коли поряд із її будинком прилетіла російська ракета, святкувала свій день народження - 76 років.

Тепер самотня пенсіонерка каже, що у неї два дні народження.

Ганна Іванівна - серед тих мешканців будинку, яким нікуди їхати і вони залишилися в ньому жити. Водночас у висотці в перші ж дні дали опалення, світло й воду. Газопостачання відновили частково.

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Проте більшість пожильців тимчасово виїхали і живуть у родичів. Серед них - Дарія Костик, жінку поранило уламками вікон того ранку на власній кухні.

"Я тут стояла. Виходячи, я взяла чай. Я бачила, як оце все тріскається. І воно летить у мене… Я почула вже вибух, почала тікати, не встигла, і мені вибуховою хвилею потрапило в голову. Я спочатку думала, що це цеглина відлетіла", - згадує жінка.

Тоді лише в цьому будинку Вишневого поранень зазнали семеро людей.

Фото скривавленої Дарії облетіло іноземні видання. Жінка потрапила до лікарні, де їй наклали шви на голову.

"Коли вже мене завезли до лікарні, то витягли скло, сказали, що я ще в сорочці народилася, бо якби це скло потрапило в шию, то вже все…" - каже Дарія.

Найбільше жінка злякалася того ранку за сина. Він із бабусею ховався у коридорі.

Тимофієві - дев'ять років. Мама показує його дитячу кімнату і радіє, що уламки не зачепили спортивні нагороди сина, який займається дзюдо. Але шкодує, що Тимофій тоді дуже налякався.

"У мене ночнушка вся в крові була. У нього був дуже великий шок... Він каже, моя мама помре, все, я не хочу", - згадує вона.

Вікна у квартирі родина заклеїла плівкою. Друзки скла прибрали, зібрали речі першої потреби й поїхали пожити до сестри.

"Ми не можемо проживати, бо холодно. І у мене просто така панічна атака, що я тільки заходжу до квартири, мене починає трясти, і я навіть не знаю, коли поставлять вікна... Ну, дитина взагалі не хоче повертатися додому", - каже Дарія.

Уламками ракети також знищило машину родини.

Оселю Дарії поставили в чергу на заміну вікон. Лише після цього, каже жінка, буде пробувати повертатися додому і наводити там лад.

"Боженьки, дякую, що просто не згоріло, не пряме попадання було, і що всі залишилися живі, здорові", - каже вона.

На Київщині під час останньої масованої атаки загалом пошкоджено 14 багатоквартирних і 50 приватних будинків, понад 90 авто, дві школи, церкву, складські приміщення. Загалом від початку Великої війни на Київщині зруйновано 26 тисяч об'єктів. Але вже 18 тисяч із них - частково або повністю відновлено.

Панічна атака від власного житла! Мешканці Київщини після обстрілу бояться повертатись додому

Нагадаємо, що від ночі 2 січня загарбники випускали по Києву та області дрони, "Кинджали", крилаті ракети. Сили ППО збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і десяток Х-47М2 "Кинджал".

Російська терористична армія у Києві вбила двох людей, майже 49 жителів столиці зазнали поранень.

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