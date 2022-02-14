Паніка через можливе вторгнення Росії спровокувала дефіцит житла у Львові — Арахамія

Паніка через можливе вторгнення Росії спровокувала дефіцит житла у Львові — Арахамія

Бракує помешкань і для оренди, і для купівлі.

Через загрозу російського вторгнення у найбільшому місті на заході України стало важко придбати та орендувати квартиру, оскільки сюди їдуть налякані люди.

Про це під час спільного марафону "Право на владу" та "Твій вечір" на "1+1" сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

“У Львові дійсно уже великий дефіцит житла. І на оренду, і на купівлю. Усе, що готове - все викуповують”, - заявив народний депутат.

Нагадаємо, Львів готується приймати посольства і консульства іноземних держав. Про переїзд з Києва до Львова заявила вже низка дипломатичних установ.

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